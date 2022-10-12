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Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации
Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации - РИА Новости, 12.10.2022
Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:16
2022-10-12T14:26
россия
экономика
владимир путин
природный газ
правительство рф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации.В России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более 3 миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов. Ранее, по данным ОНФ, на конец октября покупка бюджетной газовой плиты и котла в магазине составляла около 38,5 тысяч рублей.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, экономика, владимир путин, природный газ, правительство рф
Россия, Экономика, Владимир Путин, Природный газ, Правительство РФ
14:16 12.10.2022 (обновлено: 14:26 12.10.2022)
 
Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации

Президент Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации.
"Прошу правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года", - сказал он на форуме "Российская энергетическая неделя".
В России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более 3 миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов. Ранее, по данным ОНФ, на конец октября покупка бюджетной газовой плиты и котла в магазине составляла около 38,5 тысяч рублей.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Продавец-консультант держит в руках газовый счетчик - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:18
Путин поручил регионам дать субсидии на покупку газового оборудования
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинПриродный газПравительство РФ
 
 
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