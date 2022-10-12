https://ria.ru/20221012/gazifikatsiya-1823373424.html

Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации

Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации - РИА Новости, 12.10.2022

Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:16

2022-10-12T14:16

2022-10-12T14:26

россия

экономика

владимир путин

природный газ

правительство рф

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации.В России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более 3 миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов. Ранее, по данным ОНФ, на конец октября покупка бюджетной газовой плиты и котла в магазине составляла около 38,5 тысяч рублей.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823374420.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин, природный газ, правительство рф