14:16 12.10.2022 (обновлено: 14:26 12.10.2022)
Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации
Президент Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации.
"Прошу правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года", - сказал он на форуме "Российская энергетическая неделя".
В России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более 3 миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов. Ранее, по данным ОНФ, на конец октября покупка бюджетной газовой плиты и котла в магазине составляла около 38,5 тысяч рублей.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.