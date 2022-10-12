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ВС России эвакуируют жителей Артемовска и Соледара - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/evakuatsiya-1823546232.html
ВС России эвакуируют жителей Артемовска и Соледара
ВС России эвакуируют жителей Артемовска и Соледара - РИА Новости, 13.10.2022
ВС России эвакуируют жителей Артемовска и Соледара
Российские военные подразделения эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и еще ряда освобожденных сел, рассказал журналистам... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-12T23:07
2022-10-13T00:01
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
россия
артемовск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ПЕРВОМАЙСК, 12 окт — РИА Новости. Российские военные подразделения эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и еще ряда освобожденных сел, рассказал журналистам заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар.Ранее группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке армии России освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево."Эвакуировали уже с воскресенья 16 жителей ДНР. Это жители городов Артемовск, Соледар, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Все люди отправлены на данный момент в ДНР, были обеспечены продуктовыми наборами, жильем с воскресенья. Они почувствовали себя в безопасности благодаря российской армии", — рассказал Гарбар.Он уточнил, что людей эвакуируют из подконтрольных российским силам районов в Первомайск Луганской Народной Республики, оттуда их в течение нескольких дней переправляют в ДНР."Люди в этих населенных пунктах находились в тяжелом состоянии, так как ни света, ни воды у них уже не было. Продуктов питания оставались запасы небольшие. &lt;…&gt; Солдаты свои отдавали пайки", — отметил Гарбар.Он уточнил, что жителей указанных населенных пунктов в целях безопасности выводили ночью."Эвакуировали в основном в ночное время, чтобы не подвергать их жизни опасности, Вооруженные силы Украины с коптеров могли вычислить позиции и ударить даже по мирному населению", — рассказал он.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, артемовск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
23:07 12.10.2022 (обновлено: 00:01 13.10.2022)
 
ВС России эвакуируют жителей Артемовска и Соледара

ВС России эвакуируют жителей подконтрольных им Артемовска и Соледара в Первомайск

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАвтобус с эвакуированными мирными жителями
Автобус с эвакуированными мирными жителями - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус с эвакуированными мирными жителями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРВОМАЙСК, 12 окт — РИА Новости. Российские военные подразделения эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и еще ряда освобожденных сел, рассказал журналистам заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар.
Ранее группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке армии России освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево.
"Убивают безоружных": последствия обстрела Брянки в ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

ВСУ выпустили по населенному пункту Брянка 12 ракет из РСЗО HIMARS.

Сотрудник Совместного центра контроля и координации ЛНР собирает фрагменты разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки
1 из 10

ВСУ выпустили по населенному пункту Брянка 12 ракет из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В момент обстрела в помещениях предприятия "Луганскгаз" находились сотрудники. Четыре человека погибли, еще пять получили ранения.

Поврежденное здание после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
2 из 10

В момент обстрела в помещениях предприятия "Луганскгаз" находились сотрудники. Четыре человека погибли, еще пять получили ранения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Женщина у разрушенного здания после обстрела города Брянки.

Женщина на фоне разрушенного здания после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
3 из 10

Женщина у разрушенного здания после обстрела города Брянки.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Серьезно повреждена газовая инфраструктура.

Поврежденное здание после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
4 из 10

Серьезно повреждена газовая инфраструктура.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Пострадали также учебные корпуса и технические мастерские местного колледжа, многоквартирные дома и частный сектор.

Мужчина на фоне разрушенного здания после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
5 из 10

Пострадали также учебные корпуса и технические мастерские местного колледжа, многоквартирные дома и частный сектор.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

"Ракеты, поставляемые странами НАТО, убивают безоружных детей, женщин, стариков, сотрудников коммунальных служб", — отреагировал на происшествие глава ЛНР.

Мужчина на фоне поврежденного здания после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
6 из 10

"Ракеты, поставляемые странами НАТО, убивают безоружных детей, женщин, стариков, сотрудников коммунальных служб", — отреагировал на происшествие глава ЛНР.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Следователи зафиксировали последствия обстрела города.

Поврежденное здание после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
7 из 10

Следователи зафиксировали последствия обстрела города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Фрагменты разорвавшихся снарядов в городе Брянка.

Фрагменты от разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
8 из 10

Фрагменты разорвавшихся снарядов в городе Брянка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Обнаруженные на месте обстрела элементы ракеты отправят на судебную экспертизу.

Сотрудник Совместного центра контроля и координации ЛНР собирает фрагменты разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки
9 из 10

Обнаруженные на месте обстрела элементы ракеты отправят на судебную экспертизу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Всего с 17 февраля украинские войска обстреляли ЛНР 1187 раз.

Табличка службы газового хозяйства ГУП Луганскгаз у разрушенного здания после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
10 из 10

Всего с 17 февраля украинские войска обстреляли ЛНР 1187 раз.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 10

ВСУ выпустили по населенному пункту Брянка 12 ракет из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 10

В момент обстрела в помещениях предприятия "Луганскгаз" находились сотрудники. Четыре человека погибли, еще пять получили ранения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 10

Женщина у разрушенного здания после обстрела города Брянки.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 10

Серьезно повреждена газовая инфраструктура.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 10

Пострадали также учебные корпуса и технические мастерские местного колледжа, многоквартирные дома и частный сектор.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 10

"Ракеты, поставляемые странами НАТО, убивают безоружных детей, женщин, стариков, сотрудников коммунальных служб", — отреагировал на происшествие глава ЛНР.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 10

Следователи зафиксировали последствия обстрела города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 10

Фрагменты разорвавшихся снарядов в городе Брянка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 10

Обнаруженные на месте обстрела элементы ракеты отправят на судебную экспертизу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 10

Всего с 17 февраля украинские войска обстреляли ЛНР 1187 раз.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
"Эвакуировали уже с воскресенья 16 жителей ДНР. Это жители городов Артемовск, Соледар, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Все люди отправлены на данный момент в ДНР, были обеспечены продуктовыми наборами, жильем с воскресенья. Они почувствовали себя в безопасности благодаря российской армии", — рассказал Гарбар.
Он уточнил, что людей эвакуируют из подконтрольных российским силам районов в Первомайск Луганской Народной Республики, оттуда их в течение нескольких дней переправляют в ДНР.
"Люди в этих населенных пунктах находились в тяжелом состоянии, так как ни света, ни воды у них уже не было. Продуктов питания оставались запасы небольшие. <…> Солдаты свои отдавали пайки", — отметил Гарбар.
Он уточнил, что жителей указанных населенных пунктов в целях безопасности выводили ночью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"Эвакуировали в основном в ночное время, чтобы не подвергать их жизни опасности, Вооруженные силы Украины с коптеров могли вычислить позиции и ударить даже по мирному населению", — рассказал он.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияАртемовскВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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