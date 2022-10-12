https://ria.ru/20221012/evakuatsiya-1823546232.html

ВС России эвакуируют жителей Артемовска и Соледара

ВС России эвакуируют жителей Артемовска и Соледара - РИА Новости, 13.10.2022

ВС России эвакуируют жителей Артемовска и Соледара

Российские военные подразделения эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и еще ряда освобожденных сел, рассказал журналистам... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-12T23:07

2022-10-12T23:07

2022-10-13T00:01

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

донецкая народная республика

россия

артемовск

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ПЕРВОМАЙСК, 12 окт — РИА Новости. Российские военные подразделения эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и еще ряда освобожденных сел, рассказал журналистам заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар.Ранее группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке армии России освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево."Эвакуировали уже с воскресенья 16 жителей ДНР. Это жители городов Артемовск, Соледар, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Все люди отправлены на данный момент в ДНР, были обеспечены продуктовыми наборами, жильем с воскресенья. Они почувствовали себя в безопасности благодаря российской армии", — рассказал Гарбар.Он уточнил, что людей эвакуируют из подконтрольных российским силам районов в Первомайск Луганской Народной Республики, оттуда их в течение нескольких дней переправляют в ДНР."Люди в этих населенных пунктах находились в тяжелом состоянии, так как ни света, ни воды у них уже не было. Продуктов питания оставались запасы небольшие. <…> Солдаты свои отдавали пайки", — отметил Гарбар.Он уточнил, что жителей указанных населенных пунктов в целях безопасности выводили ночью."Эвакуировали в основном в ночное время, чтобы не подвергать их жизни опасности, Вооруженные силы Украины с коптеров могли вычислить позиции и ударить даже по мирному населению", — рассказал он.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

артемовск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, артемовск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины