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В России за неделю выросла розничная цена на дизельное топливо - РИА Новости, 12.10.2022
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В России за неделю выросла розничная цена на дизельное топливо
В России за неделю выросла розничная цена на дизельное топливо - РИА Новости, 12.10.2022
В России за неделю выросла розничная цена на дизельное топливо
Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 3 по 9 октября на 0,2%, или 10 копеек, до 55,11 рубля за литр, свидетельствуют материалы... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:26
2022-10-12T20:26
экономика
россия
рязанская область
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
аи-92
аи-95
аи-98
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 3 по 9 октября на 0,2%, или 10 копеек, до 55,11 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.Цена бензина в среднем за этот период выросла на 0,02%, или 1 копейку, и составила 50,78 рубля за литр. При этом стоимость марки Аи-92 не изменилась и составила 47,22 рубля за литр. Аи-95 подешевел на 0,02%, или 1 копейку, до 51,33 рубля. Литр Аи-98 на заправках в среднем подорожал на 0,15%, или 9 копеек, до 61,16 рубля.Рост цен на бензин был отмечен в 19 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Бурятии – на 0,4%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 9 субъектах. Более всего он подешевел в Рязанской области – на 0,4%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.Производство бензина в России за отчетный период снизилось на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей - до 765,7 тысячи тонн, а дизтоплива - выросло на 0,5%, до 1,605 миллиона тонн.
https://ria.ru/20221012/rosstat-1823519819.html
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экономика, россия, рязанская область, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-92, аи-95, аи-98
Экономика, Россия, Рязанская область, Москва, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), АИ-92, АИ-95, АИ-98
20:26 12.10.2022
 
В России за неделю выросла розничная цена на дизельное топливо

Росстат: в России розничная цена на дизельное топливо выросла на 0,2 процента за неделю

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 3 по 9 октября на 0,2%, или 10 копеек, до 55,11 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
Цена бензина в среднем за этот период выросла на 0,02%, или 1 копейку, и составила 50,78 рубля за литр. При этом стоимость марки Аи-92 не изменилась и составила 47,22 рубля за литр. Аи-95 подешевел на 0,02%, или 1 копейку, до 51,33 рубля. Литр Аи-98 на заправках в среднем подорожал на 0,15%, или 9 копеек, до 61,16 рубля.
Рост цен на бензин был отмечен в 19 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Бурятии – на 0,4%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 9 субъектах. Более всего он подешевел в Рязанской области – на 0,4%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.
Производство бензина в России за отчетный период снизилось на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей - до 765,7 тысячи тонн, а дизтоплива - выросло на 0,5%, до 1,605 миллиона тонн.
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ЭкономикаРоссияРязанская областьМоскваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)АИ-92АИ-95АИ-98
 
 
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