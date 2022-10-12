https://ria.ru/20221012/dizel-1823522479.html

В России за неделю выросла розничная цена на дизельное топливо

В России за неделю выросла розничная цена на дизельное топливо - РИА Новости, 12.10.2022

В России за неделю выросла розничная цена на дизельное топливо

Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 3 по 9 октября на 0,2%, или 10 копеек, до 55,11 рубля за литр, свидетельствуют материалы... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:26

2022-10-12T20:26

2022-10-12T20:26

экономика

россия

рязанская область

москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

аи-92

аи-95

аи-98

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 3 по 9 октября на 0,2%, или 10 копеек, до 55,11 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.Цена бензина в среднем за этот период выросла на 0,02%, или 1 копейку, и составила 50,78 рубля за литр. При этом стоимость марки Аи-92 не изменилась и составила 47,22 рубля за литр. Аи-95 подешевел на 0,02%, или 1 копейку, до 51,33 рубля. Литр Аи-98 на заправках в среднем подорожал на 0,15%, или 9 копеек, до 61,16 рубля.Рост цен на бензин был отмечен в 19 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Бурятии – на 0,4%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 9 субъектах. Более всего он подешевел в Рязанской области – на 0,4%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.Производство бензина в России за отчетный период снизилось на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей - до 765,7 тысячи тонн, а дизтоплива - выросло на 0,5%, до 1,605 миллиона тонн.

https://ria.ru/20221012/rosstat-1823519819.html

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Евгения Нефедова

экономика, россия, рязанская область, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-92, аи-95, аи-98