Эрдоган: Турция начала работу по обеспечению энергобезопасности Европы
Эрдоган: Турция начала работу с Азербайджаном по обеспечению энергобезопасности Европы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Турция начала работу с Азербайджаном по увеличению мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP) с целью обеспечения энергетической безопасности Европы, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз ранее заявил, что принято решение вдвое увеличить мощность TANAP с 16 до 32 миллиардов кубометров.
"Мы переживаем процесс, в ходе которого предпринимаем важные шаги в области энергетики. Мы провели подготовительную работу, заполнив наши газовые хранилища на 100 процентов. Вместе с Азербайджаном мы начали работы по увеличению мощности TANAP до 32 миллиардов кубометров для обеспечения безопасности энергоснабжения Европы", - приводит слова турецкого лидера телеканал TGRT Haber.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.