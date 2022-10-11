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Эрдоган: Турция начала работу по обеспечению энергобезопасности Европы - РИА Новости, 11.10.2022
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Эрдоган: Турция начала работу по обеспечению энергобезопасности Европы
Эрдоган: Турция начала работу по обеспечению энергобезопасности Европы - РИА Новости, 11.10.2022
Эрдоган: Турция начала работу по обеспечению энергобезопасности Европы
Турция начала работу с Азербайджаном по увеличению мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP) с целью обеспечения энергетической безопасности Европы,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T04:25
2022-10-11T04:25
цены на нефть
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Турция начала работу с Азербайджаном по увеличению мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP) с целью обеспечения энергетической безопасности Европы, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз ранее заявил, что принято решение вдвое увеличить мощность TANAP с 16 до 32 миллиардов кубометров.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221010/erdogan-1822685810.html
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цены на нефть, турция, европа, азербайджан
Цены на нефть, Турция, Европа, Азербайджан
04:25 11.10.2022
 
Эрдоган: Турция начала работу по обеспечению энергобезопасности Европы

Эрдоган: Турция начала работу с Азербайджаном по обеспечению энергобезопасности Европы

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Турция начала работу с Азербайджаном по увеличению мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP) с целью обеспечения энергетической безопасности Европы, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз ранее заявил, что принято решение вдвое увеличить мощность TANAP с 16 до 32 миллиардов кубометров.
"Мы переживаем процесс, в ходе которого предпринимаем важные шаги в области энергетики. Мы провели подготовительную работу, заполнив наши газовые хранилища на 100 процентов. Вместе с Азербайджаном мы начали работы по увеличению мощности TANAP до 32 миллиардов кубометров для обеспечения безопасности энергоснабжения Европы", - приводит слова турецкого лидера телеканал TGRT Haber.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 04:39
Эрдоган предупредил о последствиях ограничения поставок газа в Европу
 
Цены на нефтьТурцияЕвропаАзербайджан
 
 
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