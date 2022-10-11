https://ria.ru/20221011/turtsiya-1822982258.html

Эрдоган: Турция начала работу по обеспечению энергобезопасности Европы

Эрдоган: Турция начала работу по обеспечению энергобезопасности Европы - РИА Новости, 11.10.2022

Эрдоган: Турция начала работу по обеспечению энергобезопасности Европы

Турция начала работу с Азербайджаном по увеличению мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP) с целью обеспечения энергетической безопасности Европы,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T04:25

2022-10-11T04:25

2022-10-11T04:25

цены на нефть

турция

европа

азербайджан

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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Турция начала работу с Азербайджаном по увеличению мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP) с целью обеспечения энергетической безопасности Европы, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз ранее заявил, что принято решение вдвое увеличить мощность TANAP с 16 до 32 миллиардов кубометров.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221010/erdogan-1822685810.html

турция

европа

азербайджан

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цены на нефть, турция, европа, азербайджан