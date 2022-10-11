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ВКС сбили украинский Ми-24 в Днепропетровской области
ВКС сбили украинский Ми-24 в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.10.2022
ВКС сбили украинский Ми-24 в Днепропетровской области
ВКС России сбили в Днепропетровской области украинский вертолет Ми-24, сообщило во вторник Минобороны России. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:13
2022-10-11T13:13
2022-10-11T17:26
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
войска воздушно-космической обороны
ми-24
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВКС России сбили в Днепропетровской области украинский вертолет Ми-24, сообщило во вторник Минобороны России."В районе населенного пункта Марьянское Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, войска воздушно-космической обороны, ми-24, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Войска воздушно-космической обороны, Ми-24, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:13 11.10.2022 (обновлено: 17:26 11.10.2022)
ВКС сбили украинский Ми-24 в Днепропетровской области
ВКС России сбили украинский Ми-24 в районе Марьянского в Днепропетровской области