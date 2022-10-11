Рейтинг@Mail.ru
ВКС сбили украинский Ми-24 в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823082560.html
ВКС сбили украинский Ми-24 в Днепропетровской области
ВКС сбили украинский Ми-24 в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.10.2022
ВКС сбили украинский Ми-24 в Днепропетровской области
ВКС России сбили в Днепропетровской области украинский вертолет Ми-24, сообщило во вторник Минобороны России. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:13
2022-10-11T17:26
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
войска воздушно-космической обороны
ми-24
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803655851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7335aa4ade98e47d53e0afcbc81124fc.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВКС России сбили в Днепропетровской области украинский вертолет Ми-24, сообщило во вторник Минобороны России."В районе населенного пункта Марьянское Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803655851_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9dc2e07ea79d676a239704ded36e1a46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, войска воздушно-космической обороны, ми-24, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Войска воздушно-космической обороны, Ми-24, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:13 11.10.2022 (обновлено: 17:26 11.10.2022)
 
ВКС сбили украинский Ми-24 в Днепропетровской области

ВКС России сбили украинский Ми-24 в районе Марьянского в Днепропетровской области

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкАвиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВКС России сбили в Днепропетровской области украинский вертолет Ми-24, сообщило во вторник Минобороны России.
"В районе населенного пункта Марьянское Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 октября, 15:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.10.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВойска воздушно-космической обороныМи-24Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала