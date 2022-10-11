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Медведев предостерег от поставок Украине РСЗО повышенной дальности - РИА Новости, 11.10.2022
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Медведев предостерег от поставок Украине РСЗО повышенной дальности
Медведев предостерег от поставок Украине РСЗО повышенной дальности - РИА Новости, 11.10.2022
Медведев предостерег от поставок Украине РСЗО повышенной дальности
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег от поставок Киеву РСЗО повышенной дальности, заявив, что это станет самым быстрым путем эскалации на Украине до... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:04
2022-10-11T18:14
в мире
украина
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег от поставок Киеву РСЗО повышенной дальности, заявив, что это станет самым быстрым путем эскалации на Украине до необратимых последствий мировой войны."Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны – поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности. Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги", - написал Медведев в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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в мире, украина, дмитрий медведев, россия, нато
В мире, Украина, Дмитрий Медведев, Россия, НАТО
18:04 11.10.2022 (обновлено: 18:14 11.10.2022)
 
Медведев предостерег от поставок Украине РСЗО повышенной дальности

Медведев заявил, что поставки Украине РСЗО станут самым быстрым путем эскалации на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег от поставок Киеву РСЗО повышенной дальности, заявив, что это станет самым быстрым путем эскалации на Украине до необратимых последствий мировой войны.
"Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны – поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности. Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги", - написал Медведев в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 17:55Специальная военная операция на Украине
Победа России над Украиной станет поражением НАТО, заявил Столтенберг
 
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