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США ожидают, что члены контактной группы обсудят поставки ПВО Украине - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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США ожидают, что члены контактной группы обсудят поставки ПВО Украине
США ожидают, что члены контактной группы обсудят поставки ПВО Украине - РИА Новости, 11.10.2022
США ожидают, что члены контактной группы обсудят поставки ПВО Украине
США ожидают, что члены контактной группы по Украине на предстоящей в среду встрече сосредоточатся на обсуждении вопроса поставок средств противовоздушной... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:02
2022-10-11T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
нато
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США ожидают, что члены контактной группы по Украине на предстоящей в среду встрече сосредоточатся на обсуждении вопроса поставок средств противовоздушной обороны Украине, заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.Очередная встреча контактной группы по Украине, как ожидается, состоится в Брюсселе 12 октября."Мы ожидаем, что завтрашние дискуссии будут сосредоточены вокруг того, как обеспечить поставки Украине средств противовоздушной обороны", - сказала Смит в ходе брифинга, предваряя встречу контактной группы по Украине.Она отметила, что страны-члены альянса уже поставляют Киеву различные вооружения и нацелены продолжать оказывать такого рода поддержку. "Я знаю, что многие из вас стремятся усмотреть признаки раскола в единстве альянса по поводу оказания дальнейшей помощи Украине. Позвольте вас заверить - и я убеждаюсь в этом ежедневно, работая здесь - что никакого малейшего раскола в единстве союзников по вопросу Украины нет", - подчеркнула высокопоставленный американский дипломат.
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в мире, сша, украина, нато, цены на нефть, брюссель
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО, Цены на нефть, Брюссель
18:02 11.10.2022 (обновлено: 18:11 11.10.2022)
 
США ожидают, что члены контактной группы обсудят поставки ПВО Украине

Постпред при НАТО: США ожидают, что члены контактной группы обсудят поставки ПВО Украине

CC BY-SA 4.0 / Matti Blume / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Matti Blume /
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США ожидают, что члены контактной группы по Украине на предстоящей в среду встрече сосредоточатся на обсуждении вопроса поставок средств противовоздушной обороны Украине, заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
Очередная встреча контактной группы по Украине, как ожидается, состоится в Брюсселе 12 октября.
"Мы ожидаем, что завтрашние дискуссии будут сосредоточены вокруг того, как обеспечить поставки Украине средств противовоздушной обороны", - сказала Смит в ходе брифинга, предваряя встречу контактной группы по Украине.
Она отметила, что страны-члены альянса уже поставляют Киеву различные вооружения и нацелены продолжать оказывать такого рода поддержку. "Я знаю, что многие из вас стремятся усмотреть признаки раскола в единстве альянса по поводу оказания дальнейшей помощи Украине. Позвольте вас заверить - и я убеждаюсь в этом ежедневно, работая здесь - что никакого малейшего раскола в единстве союзников по вопросу Украины нет", - подчеркнула высокопоставленный американский дипломат.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНАТОЦены на нефтьБрюссель
 
 
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