В Карелии семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки
Власти Карелии: семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Власти Карелии предоставят семьям призванных в рамках частичной мобилизации, а также военнослужащих, которые направлены в зону спецоперации, дополнительные меры поддержки, сообщает Управление пресс-службы главы республики.
"В Карелии определены дополнительные меры поддержки семьям мобилизованных жителей, а также военнослужащих, которые направлены в зону специальной военной операции. Соответствующее распоряжение подписал сегодня руководитель региона Артур Парфенчиков", - говорится в сообщении.
В частности, предусматривается освобождение от платы за посещение детского сада, а также за обучение детей в государственных организациях дополнительного образования. Школьникам 5-11 классов предоставят бесплатное горячее питание. Студентам организаций среднего профобразования, которые обучаются платно, компенсируют затраты на оплату обучения. Дети смогут бесплатно посещать занятия в водно-спортивном центре "Акватика" и физкультурно-оздоровительном комплексе в Петрозаводске, а также учреждения культуры республики – государственные музеи и кинотеатр "Премьер".
Кроме того, семьям мобилизованных жителей и военнослужащих, которые направлены в зону спецоперации, будет предоставлена помощь в рамках соцконтракта для выхода из сложной жизненной ситуации, а также единовременная материальная помощь на газификацию индивидуальных жилых домов.
Отмечается, что эти меры поддержки будут действовать на период призыва по мобилизации или периода военной службы.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.