https://ria.ru/20221011/oproverzhenie-1823246234.html
Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него
Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него - РИА Новости, 11.10.2022
Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него
Глава администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга опроверг появившиеся сообщения в украинских СМИ о якобы нападении на него, отметив, что... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T22:19
2022-10-11T22:19
2022-10-11T22:39
в мире
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энергодар
запорожская область
украина
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга опроверг появившиеся сообщения в украинских СМИ о якобы нападении на него, отметив, что чувствует себя прекрасно и продолжает работать."Дорогие жители города Энергодара и ближайших населенных пунктов, те сообщения, которые несут СМИ Украины по поводу того, что на меня совершено нападение и я нахожусь в практически критическом состоянии, сами прекрасно видите, что это неправда. Я прекрасно себя чувствую, контролирую все вопросы, которые происходят в городе", - сказал Волга на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале администрации города.
https://ria.ru/20221011/energodar-1823180502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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22:19 11.10.2022 (обновлено: 22:39 11.10.2022)
Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него
Глава Энергодара Волга опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него