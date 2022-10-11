https://ria.ru/20221011/oproverzhenie-1823246234.html

Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него

Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него - РИА Новости, 11.10.2022

Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него

Глава администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга опроверг появившиеся сообщения в украинских СМИ о якобы нападении на него, отметив, что... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T22:19

2022-10-11T22:19

2022-10-11T22:39

в мире

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энергодар

запорожская область

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга опроверг появившиеся сообщения в украинских СМИ о якобы нападении на него, отметив, что чувствует себя прекрасно и продолжает работать."Дорогие жители города Энергодара и ближайших населенных пунктов, те сообщения, которые несут СМИ Украины по поводу того, что на меня совершено нападение и я нахожусь в практически критическом состоянии, сами прекрасно видите, что это неправда. Я прекрасно себя чувствую, контролирую все вопросы, которые происходят в городе", - сказал Волга на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале администрации города.

https://ria.ru/20221011/energodar-1823180502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, энергодар, запорожская область, украина