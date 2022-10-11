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Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/oproverzhenie-1823246234.html
Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него
Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него - РИА Новости, 11.10.2022
Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него
Глава администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга опроверг появившиеся сообщения в украинских СМИ о якобы нападении на него, отметив, что... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T22:19
2022-10-11T22:39
в мире
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
украина
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга опроверг появившиеся сообщения в украинских СМИ о якобы нападении на него, отметив, что чувствует себя прекрасно и продолжает работать."Дорогие жители города Энергодара и ближайших населенных пунктов, те сообщения, которые несут СМИ Украины по поводу того, что на меня совершено нападение и я нахожусь в практически критическом состоянии, сами прекрасно видите, что это неправда. Я прекрасно себя чувствую, контролирую все вопросы, которые происходят в городе", - сказал Волга на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале администрации города.
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энергодар
запорожская область
украина
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в мире, энергодар, запорожская область, украина
В мире, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Украина
22:19 11.10.2022 (обновлено: 22:39 11.10.2022)
 
Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него

Глава Энергодара Волга опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга опроверг появившиеся сообщения в украинских СМИ о якобы нападении на него, отметив, что чувствует себя прекрасно и продолжает работать.
"Дорогие жители города Энергодара и ближайших населенных пунктов, те сообщения, которые несут СМИ Украины по поводу того, что на меня совершено нападение и я нахожусь в практически критическом состоянии, сами прекрасно видите, что это неправда. Я прекрасно себя чувствую, контролирую все вопросы, которые происходят в городе", - сказал Волга на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале администрации города.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 17:27Специальная военная операция на Украине
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