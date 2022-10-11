https://ria.ru/20221011/obstrel-1823153325.html

Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух

Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух - РИА Новости, 11.10.2022

Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух

Число пострадавших в Киевском районе Донецка возросло до двух, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:25

2022-10-11T16:25

2022-10-11T16:25

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

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донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Число пострадавших в Киевском районе Донецка возросло до двух, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по проспекту Партизанскому в Киевском районе Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками пострадала женщина 1966 года рождения.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

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алексей кулемзин (донецк), в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика