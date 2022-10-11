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Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/obstrel-1823153325.html
Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух
Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух - РИА Новости, 11.10.2022
Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух
Число пострадавших в Киевском районе Донецка возросло до двух, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:25
2022-10-11T16:25
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Число пострадавших в Киевском районе Донецка возросло до двух, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по проспекту Партизанскому в Киевском районе Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками пострадала женщина 1966 года рождения.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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алексей кулемзин (донецк), в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика
16:25 11.10.2022
 
Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух

Штаб теробороны: число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Число пострадавших в Киевском районе Донецка возросло до двух, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по проспекту Партизанскому в Киевском районе Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками пострадала женщина 1966 года рождения.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)В миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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