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Экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе, заявил Дуда - РИА Новости, 11.10.2022
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Экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе, заявил Дуда
Экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе, заявил Дуда - РИА Новости, 11.10.2022
Экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе, заявил Дуда
Экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе, сообщил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Братиславе после окончания встречи глав стран... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:57
2022-10-11T18:02
в мире
польша
нато
анджей дуда
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БРАТИСЛАВА, 11 окт – РИА Новости. Экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе, сообщил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Братиславе после окончания встречи глав стран Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Чехия Венгрия).Дуда проинформировал, что разговаривал по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Я передал генеральному секретарю Столтенбергу просьбу президента Зеленского о том, чтобы созвать внеочередной саммит НАТО на уровне глав государств и правительств. Господин генеральный секретарь Йенс Столтенберг сказал, что в этот момент очень серьезно обдумывает такой шаг – созыв такой встречи", - сказал Дуда."Есть высокая вероятность, что эта встреча будет иметь место на следующей неделе", - добавил он.Ранее Столтенберг заявил, что НАТО готова провести виртуальный саммит, если это будет необходимо, решение будет приниматься после министерской встречи в Брюсселе 12-13 октября.
https://ria.ru/20221011/stoltenberg-1823192355.html
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в мире, польша, нато, анджей дуда
В мире, Польша, НАТО, Анджей Дуда
17:57 11.10.2022 (обновлено: 18:02 11.10.2022)
 
Экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе, заявил Дуда

Президент Польши Дуда: экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 11 окт – РИА Новости. Экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе, сообщил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Братиславе после окончания встречи глав стран Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Чехия Венгрия).
Дуда проинформировал, что разговаривал по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Я передал генеральному секретарю Столтенбергу просьбу президента Зеленского о том, чтобы созвать внеочередной саммит НАТО на уровне глав государств и правительств. Господин генеральный секретарь Йенс Столтенберг сказал, что в этот момент очень серьезно обдумывает такой шаг – созыв такой встречи", - сказал Дуда.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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"Есть высокая вероятность, что эта встреча будет иметь место на следующей неделе", - добавил он.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО готова провести виртуальный саммит, если это будет необходимо, решение будет приниматься после министерской встречи в Брюсселе 12-13 октября.
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