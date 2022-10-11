https://ria.ru/20221011/nato-1823193156.html

Экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе, заявил Дуда

Экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе, заявил Дуда - РИА Новости, 11.10.2022

Экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе, заявил Дуда

Экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе, сообщил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Братиславе после окончания встречи глав стран... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:57

2022-10-11T17:57

2022-10-11T18:02

в мире

польша

нато

анджей дуда

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БРАТИСЛАВА, 11 окт – РИА Новости. Экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе, сообщил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Братиславе после окончания встречи глав стран Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Чехия Венгрия).Дуда проинформировал, что разговаривал по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Я передал генеральному секретарю Столтенбергу просьбу президента Зеленского о том, чтобы созвать внеочередной саммит НАТО на уровне глав государств и правительств. Господин генеральный секретарь Йенс Столтенберг сказал, что в этот момент очень серьезно обдумывает такой шаг – созыв такой встречи", - сказал Дуда."Есть высокая вероятность, что эта встреча будет иметь место на следующей неделе", - добавил он.Ранее Столтенберг заявил, что НАТО готова провести виртуальный саммит, если это будет необходимо, решение будет приниматься после министерской встречи в Брюсселе 12-13 октября.

https://ria.ru/20221011/stoltenberg-1823192355.html

https://ria.ru/20221011/nato-1823188235.html

польша

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, нато, анджей дуда