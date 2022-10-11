17:57 11.10.2022 (обновлено: 18:02 11.10.2022)
Экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе, заявил Дуда
Президент Польши Дуда: экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 11 окт – РИА Новости. Экстренный саммит НАТО может состояться на следующей неделе, сообщил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Братиславе после окончания встречи глав стран Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Чехия Венгрия).
Дуда проинформировал, что разговаривал по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Я передал генеральному секретарю Столтенбергу просьбу президента Зеленского о том, чтобы созвать внеочередной саммит НАТО на уровне глав государств и правительств. Господин генеральный секретарь Йенс Столтенберг сказал, что в этот момент очень серьезно обдумывает такой шаг – созыв такой встречи", - сказал Дуда.
"Есть высокая вероятность, что эта встреча будет иметь место на следующей неделе", - добавил он.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО готова провести виртуальный саммит, если это будет необходимо, решение будет приниматься после министерской встречи в Брюсселе 12-13 октября.