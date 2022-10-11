https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823191903.html
Мобилизованные жители Новгородской области получат по сто тысяч рублей
Мобилизованные жители Новгородской области получат по сто тысяч рублей - РИА Новости, 11.10.2022
Мобилизованные жители Новгородской области получат по сто тысяч рублей
Жители Новгородской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:54
2022-10-11T17:54
2022-10-11T17:54
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
новгородская область
андрей никитин (политик)
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Жители Новгородской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона."Единовременная выплата в 100 тысяч рублей – одна из мер поддержки мобилизованных и их семей, которая содержится в указе губернатора Новгородской области Андрея Никитина, подписанном сегодня", - говорится в сообщении.По словам Никитина, пакет социальных гарантий также обеспечит поддержкой детей и жен мобилизованных. Так, правительство области компенсирует половину платы за пребывание детей в детских садах. Школьники 5-11-х классов и студенты колледжей и техникумов региона будут обеспечены горячим питанием.Также дети призванных по частичной мобилизации будут в первоочередном порядке зачисляться в группы продленного дня в начальной школе. На период каникул их обеспечат бесплатными путевками в лагеря и бесплатным санаторно-курортным лечением при необходимости. Проезд этой категории детей также будет бесплатным.В тех случаях, когда семьям мобилизованных понадобится бытовая помощь, к работе подключатся волонтеры регионального штаба акции взаимопомощи #МыВместе. Юридические консультации будет оказывать Государственное юридическое бюро Новгородской области, а служба занятости поможет с поиском работы или получением дополнительной специальности. Также каждый член семьи мобилизованного может рассчитывать на бесплатную психологическую помощь."Самая главная задача для нас сейчас – это помощь родным и близким мобилизованных граждан. Чтобы мужчины, уходя на службу, понимали, что их семьи находятся под защитой государства и будут обеспечены всей поддержкой", - заключил Никитин, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823163087.html
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823158039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, частичная мобилизация в россии, новгородская область, андрей никитин (политик), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Вооруженные силы РФ
Мобилизованные жители Новгородской области получат по сто тысяч рублей
Губернатор Никитин: мобилизованные жители Новгородской области получат по сто тысяч рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости.
Жители Новгородской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей, сообщила
пресс-служба правительства региона.
"Единовременная выплата в 100 тысяч рублей – одна из мер поддержки мобилизованных и их семей, которая содержится в указе губернатора Новгородской области Андрея Никитина
, подписанном сегодня", - говорится в сообщении.
По словам Никитина, пакет социальных гарантий также обеспечит поддержкой детей и жен мобилизованных. Так, правительство области компенсирует половину платы за пребывание детей в детских садах. Школьники 5-11-х классов и студенты колледжей и техникумов региона будут обеспечены горячим питанием.
Также дети призванных по частичной мобилизации будут в первоочередном порядке зачисляться в группы продленного дня в начальной школе. На период каникул их обеспечат бесплатными путевками в лагеря и бесплатным санаторно-курортным лечением при необходимости. Проезд этой категории детей также будет бесплатным.
В тех случаях, когда семьям мобилизованных понадобится бытовая помощь, к работе подключатся волонтеры регионального штаба акции взаимопомощи #МыВместе. Юридические консультации будет оказывать Государственное юридическое бюро Новгородской области, а служба занятости поможет с поиском работы или получением дополнительной специальности. Также каждый член семьи мобилизованного может рассчитывать на бесплатную психологическую помощь.
"Самая главная задача для нас сейчас – это помощь родным и близким мобилизованных граждан. Чтобы мужчины, уходя на службу, понимали, что их семьи находятся под защитой государства и будут обеспечены всей поддержкой", - заключил Никитин, слова которого приводятся в сообщении.