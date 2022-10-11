https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823160536.html

Для мобилизованных в Ленинградской области отправили одежду и медикаменты

Для мобилизованных в Ленинградской области отправили одежду и медикаменты - РИА Новости, 11.10.2022

Для мобилизованных в Ленинградской области отправили одежду и медикаменты

Три автомобиля УАЗ, груженных генераторами, одеждой, предметами личной гигиены и медикаментами, отправили для мобилизованных в Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:42

2022-10-11T16:42

2022-10-11T16:42

специальная военная операция на украине

общество

александр дрозденко

сергей шойгу

ленинградская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

россия

тосно

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Три автомобиля УАЗ, груженных генераторами, одеждой, предметами личной гигиены и медикаментами, отправили для мобилизованных в Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в отправке очередного гуманитарного груза в воинские части региона и в зону СВО. Из Тосно сегодня направили три автомобиля УАЗ, доверху груженных всем необходимым. В составе груза: пенки, генераторы, бензопилы, электростанции, одежда, бритвы, лопаты, зажигалки, предметы личной гигиены, белье, медикаменты, термобелье и утепленные резиновые сапоги", - говорится в сообщении.Отмечается, что необходимые вещи были собраны предприятиями Ленинградской области через фонд "Ленинградский рубеж"."Наши бойцы обеспечены необходимой амуницией и оружием, но ленинградцы хотят сделать более комфортным быт своих защитников ― поэтому собирают вещи и предметы, которые в стандартный комплект не входят. Параллельно регион взял шефство на семьями воинов: главам администраций дано поручение взять на контроль нужды каждой такой семьи, моим распоряжением введен целый комплекс льгот и мер поддержки", — сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, всего планируется к отправке порядка 20 машин.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ленинградская область

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тосно

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