Для мобилизованных в Ленинградской области отправили одежду и медикаменты
Для мобилизованных в Ленинградской области отправили генераторы, одежду и медикаменты
© РИА Новости / Виталий ТимкивСотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Три автомобиля УАЗ, груженных генераторами, одеждой, предметами личной гигиены и медикаментами, отправили для мобилизованных в Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в отправке очередного гуманитарного груза в воинские части региона и в зону СВО. Из Тосно сегодня направили три автомобиля УАЗ, доверху груженных всем необходимым. В составе груза: пенки, генераторы, бензопилы, электростанции, одежда, бритвы, лопаты, зажигалки, предметы личной гигиены, белье, медикаменты, термобелье и утепленные резиновые сапоги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимые вещи были собраны предприятиями Ленинградской области через фонд "Ленинградский рубеж".
"Наши бойцы обеспечены необходимой амуницией и оружием, но ленинградцы хотят сделать более комфортным быт своих защитников ― поэтому собирают вещи и предметы, которые в стандартный комплект не входят. Параллельно регион взял шефство на семьями воинов: главам администраций дано поручение взять на контроль нужды каждой такой семьи, моим распоряжением введен целый комплекс льгот и мер поддержки", — сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, всего планируется к отправке порядка 20 машин.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.