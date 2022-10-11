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Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных

Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных - РИА Новости, 11.10.2022

Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных

Замминистра обороны РФ Юнусбек Евкуров доложил на полигоне главе российского военного ведомства Сергею Шойгу о программах боевой подготовки граждан, призванных... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:47

2022-10-11T12:47

2022-10-11T12:47

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

россия

юнус-бек евкуров

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнусбек Евкуров доложил на полигоне главе российского военного ведомства Сергею Шойгу о программах боевой подготовки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщили в Минобороны РФ."На военном полигоне глава российского военного ведомства заслушал доклад заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнусбека Евкурова о содержании и особенностях программ боевой подготовки призванных граждан по различным военно-учетным специальностям с учетом опыта проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

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Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки призванных несколько дней назад в ходе частичной мобилизации. Особое внимание он уделил практической подготовке вновь прибывших к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобожденных территорий в тыловых районах спецоперации, сообщает Минобороны. Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий с мобилизованными под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в спецоперации, и поставил задачу интенсифицировать проведение практических занятий в тёмное время суток. 2022-10-11T12:47 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, россия, юнус-бек евкуров, видео