Рейтинг@Mail.ru
Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823070875.html
Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных
Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных - РИА Новости, 11.10.2022
Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных
Замминистра обороны РФ Юнусбек Евкуров доложил на полигоне главе российского военного ведомства Сергею Шойгу о программах боевой подготовки граждан, призванных... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:47
2022-10-11T12:47
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
россия
юнус-бек евкуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823004029_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_f1e859d35acfb6c2b3b6ee819990cc5f.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнусбек Евкуров доложил на полигоне главе российского военного ведомства Сергею Шойгу о программах боевой подготовки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщили в Минобороны РФ."На военном полигоне глава российского военного ведомства заслушал доклад заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнусбека Евкурова о содержании и особенностях программ боевой подготовки призванных граждан по различным военно-учетным специальностям с учетом опыта проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа
Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки призванных несколько дней назад в ходе частичной мобилизации. Особое внимание он уделил практической подготовке вновь прибывших к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобожденных территорий в тыловых районах спецоперации, сообщает Минобороны. Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий с мобилизованными под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в спецоперации, и поставил задачу интенсифицировать проведение практических занятий в тёмное время суток.
2022-10-11T12:47
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823004029_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_181a75a577e9d71bc96f67a932f91aa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, россия, юнус-бек евкуров, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Россия, Юнус-Бек Евкуров
Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнусбек Евкуров доложил на полигоне главе российского военного ведомства Сергею Шойгу о программах боевой подготовки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщили в Минобороны РФ.
2022-10-11T12:47
true
PT0M37S
12:47 11.10.2022
 
Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных

Замминистра Евкуров доложил Шойгу о программах боевой подготовки мобилизованных

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ держит пулеметную ленту
Военнослужащий РФ держит пулеметную ленту - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий РФ держит пулеметную ленту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнусбек Евкуров доложил на полигоне главе российского военного ведомства Сергею Шойгу о программах боевой подготовки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщили в Минобороны РФ.
"На военном полигоне глава российского военного ведомства заслушал доклад заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнусбека Евкурова о содержании и особенностях программ боевой подготовки призванных граждан по различным военно-учетным специальностям с учетом опыта проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииСергей ШойгуРоссияЮнус-Бек Евкуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала