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Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных
Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных - РИА Новости, 11.10.2022
Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных
Замминистра обороны РФ Юнусбек Евкуров доложил на полигоне главе российского военного ведомства Сергею Шойгу о программах боевой подготовки граждан, призванных... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:47
2022-10-11T12:47
2022-10-11T12:47
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
россия
юнус-бек евкуров
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнусбек Евкуров доложил на полигоне главе российского военного ведомства Сергею Шойгу о программах боевой подготовки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщили в Минобороны РФ."На военном полигоне глава российского военного ведомства заслушал доклад заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнусбека Евкурова о содержании и особенностях программ боевой подготовки призванных граждан по различным военно-учетным специальностям с учетом опыта проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа
Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки призванных несколько дней назад в ходе частичной мобилизации.
Особое внимание он уделил практической подготовке вновь прибывших к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобожденных территорий в тыловых районах спецоперации, сообщает Минобороны.
Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий с мобилизованными под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в спецоперации, и поставил задачу интенсифицировать проведение практических занятий в тёмное время суток.
2022-10-11T12:47
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, россия, юнус-бек евкуров, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Россия, Юнус-Бек Евкуров
Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнусбек Евкуров доложил на полигоне главе российского военного ведомства Сергею Шойгу о программах боевой подготовки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщили в Минобороны РФ.
2022-10-11T12:47
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PT0M37S
Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных
Замминистра Евкуров доложил Шойгу о программах боевой подготовки мобилизованных