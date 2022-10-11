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Лавров встретится 11 октября с главой МИД Венесуэлы - РИА Новости, 11.10.2022
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Лавров встретится 11 октября с главой МИД Венесуэлы
Лавров встретится 11 октября с главой МИД Венесуэлы - РИА Новости, 11.10.2022
Лавров встретится 11 октября с главой МИД Венесуэлы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 11 октября с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа, прибывшим для участия в Российской энергетической... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:26
2022-10-11T15:36
в мире
россия
венесуэла
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 11 октября с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа, прибывшим для участия в Российской энергетической неделе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В период с 11 по 14 сентября с целью участия в международном форуме Российской энергетической недели в России находится венесуэльская делегация во главе с министром иностранных дел этой страны. Сегодня вечером состоится встреча министров иностранных дел наших стран", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, министры обсудят двусторонние и региональные вопросы.
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в мире, россия, венесуэла, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, Россия, Венесуэла, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
15:26 11.10.2022 (обновлено: 15:36 11.10.2022)
 
Лавров встретится 11 октября с главой МИД Венесуэлы

Лавров встретится 11 октября с главой МИД Венесуэлы, прибывшим для участия в РЭН

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа
Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 11 октября с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа, прибывшим для участия в Российской энергетической неделе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В период с 11 по 14 сентября с целью участия в международном форуме Российской энергетической недели в России находится венесуэльская делегация во главе с министром иностранных дел этой страны. Сегодня вечером состоится встреча министров иностранных дел наших стран", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, министры обсудят двусторонние и региональные вопросы.
Дисбаланс и выход цен из-под контроля — глава МИД Венесуэлы о последствиях введения потолка цен на нефть России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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В миреРоссияВенесуэлаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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