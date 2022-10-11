https://ria.ru/20221011/lavrov-1823134085.html

Лавров встретится 11 октября с главой МИД Венесуэлы

Лавров встретится 11 октября с главой МИД Венесуэлы - РИА Новости, 11.10.2022

Лавров встретится 11 октября с главой МИД Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 11 октября с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа, прибывшим для участия в Российской энергетической... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:26

2022-10-11T15:26

2022-10-11T15:36

в мире

россия

венесуэла

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800116557_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_03f3df502a67deebdd290d593356dd3f.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 11 октября с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа, прибывшим для участия в Российской энергетической неделе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В период с 11 по 14 сентября с целью участия в международном форуме Российской энергетической недели в России находится венесуэльская делегация во главе с министром иностранных дел этой страны. Сегодня вечером состоится встреча министров иностранных дел наших стран", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, министры обсудят двусторонние и региональные вопросы.

https://ria.ru/20220926/neft-1819421225.html

россия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, венесуэла, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова