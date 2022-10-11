https://ria.ru/20221011/lavrov-1823043609.html

Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы

Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы - РИА Новости, 11.10.2022

Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы

Москва призывает искусственно не раздувать тему ядерной угрозы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:55

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2022-10-11T12:06

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сергей лавров

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Москва призывает искусственно не раздувать тему ядерной угрозы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Обращаюсь через вас с таким призывом ко всем тем, кто этой ситуацией и темой интересуется и пытается ее освещать в публичном пространстве. Не надо ее искусственно разогревать", - заявил министр в эфире телеканала "Россия 1".Лавров также посоветовал аналитикам и политологам проявлять максимальную ответственность в своих публичных заявлениях и не играть "в такие игры", накаляя риторику до предела.

https://ria.ru/20221010/vengriya-1822682855.html

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москва, сергей лавров, россия, в мире