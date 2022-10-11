https://ria.ru/20221011/lavrov-1823043609.html
Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы
Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы - РИА Новости, 11.10.2022
Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы
Москва призывает искусственно не раздувать тему ядерной угрозы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:55
2022-10-11T11:55
2022-10-11T12:06
москва
сергей лавров
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821169955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2d93e33b1e247a1c45c620d488a2568.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Москва призывает искусственно не раздувать тему ядерной угрозы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Обращаюсь через вас с таким призывом ко всем тем, кто этой ситуацией и темой интересуется и пытается ее освещать в публичном пространстве. Не надо ее искусственно разогревать", - заявил министр в эфире телеканала "Россия 1".Лавров также посоветовал аналитикам и политологам проявлять максимальную ответственность в своих публичных заявлениях и не играть "в такие игры", накаляя риторику до предела.
https://ria.ru/20221010/vengriya-1822682855.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821169955_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_9bc3b40a3066564e89d7edc7412f267b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей лавров, россия, в мире
Москва, Сергей Лавров, Россия, В мире
11:55 11.10.2022 (обновлено: 12:06 11.10.2022)
Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы
Глава МИД Лавров призвал не раздувать искусственно тему ядерной угрозы