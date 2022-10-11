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Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы - РИА Новости, 11.10.2022
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Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы
Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы - РИА Новости, 11.10.2022
Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы
Москва призывает искусственно не раздувать тему ядерной угрозы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:55
2022-10-11T12:06
москва
сергей лавров
россия
в мире
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Москва призывает искусственно не раздувать тему ядерной угрозы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Обращаюсь через вас с таким призывом ко всем тем, кто этой ситуацией и темой интересуется и пытается ее освещать в публичном пространстве. Не надо ее искусственно разогревать", - заявил министр в эфире телеканала "Россия 1".Лавров также посоветовал аналитикам и политологам проявлять максимальную ответственность в своих публичных заявлениях и не играть "в такие игры", накаляя риторику до предела.
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москва, сергей лавров, россия, в мире
Москва, Сергей Лавров, Россия, В мире
11:55 11.10.2022 (обновлено: 12:06 11.10.2022)
 
Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы

Глава МИД Лавров призвал не раздувать искусственно тему ядерной угрозы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Москва призывает искусственно не раздувать тему ядерной угрозы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Обращаюсь через вас с таким призывом ко всем тем, кто этой ситуацией и темой интересуется и пытается ее освещать в публичном пространстве. Не надо ее искусственно разогревать", - заявил министр в эфире телеканала "Россия 1".
Лавров также посоветовал аналитикам и политологам проявлять максимальную ответственность в своих публичных заявлениях и не играть "в такие игры", накаляя риторику до предела.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 01:54
Глава МИД Венгрии прокомментировал критику его встречи с Лавровым
 
МоскваСергей ЛавровРоссияВ мире
 
 
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