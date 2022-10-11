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Эксперт заявил о нанесении колоссального ущерба энергосистеме Украины - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/energosistema-1823127657.html
Эксперт заявил о нанесении колоссального ущерба энергосистеме Украины
Эксперт заявил о нанесении колоссального ущерба энергосистеме Украины - РИА Новости, 11.10.2022
Эксперт заявил о нанесении колоссального ущерба энергосистеме Украины
Энергосистеме Украины в результате обстрелов энергообъектов нанесен колоссальный ущерб, последствия для всей страны будут серьезными, заявил РИА Новости научный РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:07
2022-10-11T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
дмитрий журавлев
украина
львовская область
кривой рог
институт региональных проблем
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Энергосистеме Украины в результате обстрелов энергообъектов нанесен колоссальный ущерб, последствия для всей страны будут серьезными, заявил РИА Новости научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.ВС РФ в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, а с утра вторника украинские СМИ сообщают о новых взрывах. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье."Удар по энергосистеме Украины был всеобъемлющим. Практически досталось всей стране", - прокомментировал Журавлев."Хотя точных цифр пока нет, но по мнению всех экспертов, ущерб колоссальный. По открытым данным, на Украине поражены не менее 8,22 ГВт ТЭС и ТЭЦ - это порядка 30% тепловой и 15% всей генерации. Это приведет к очень серьезным последствиям", - сказал эксперт.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии. На Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования в результате ракетных ударов. А власти города Галич в Ивано-Франковской области в понедельник сообщали об обстреле района Бурштынской ТЭС, откуда идет экспорт электроэнергии в Европу. Одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев с электричеством. Крупнейший производитель стального проката на Украине "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывшая "Криворожсталь") ограничил объемы производства, чтобы снизить потребление электроэнергии. Почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщали "Украинские железные дороги".Среди ключевых последствий для страны Журавлев отметил прекращение экспорта, поскольку это один из важнейших источников валюты. Также нанесен удар по промышленности Украины, которая не может существовать без энергетики. Здесь эксперт отметил сокращение производства и потерю рабочих мест.Кроме того, по словам Журавлева, существенно изменится жизнь самих украинцев. "Без электроэнергии нарушается работа всей инженерной инфраструктуры города, вся жизнь на бытовом уровне. Начиная от канализационных сетей и до продуктового обеспечения - морозильных камер в магазинах или холодильников в жилых домах", - отметил он."Хотя Украина не лежит в руинах, но со вчерашнего дня жизнь ее существенно изменилась", - заключил Журавлев.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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украина
львовская область
кривой рог
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в мире, жкх, дмитрий журавлев, украина, львовская область, кривой рог, институт региональных проблем, украинская железная дорога, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Дмитрий Журавлев, Украина, Львовская область, Кривой Рог, Институт региональных проблем, Украинская железная дорога, Вооруженные силы РФ
15:07 11.10.2022
 
Эксперт заявил о нанесении колоссального ущерба энергосистеме Украины

Эксперт Журавлев заявил о нанесении колоссального ущерба энергосистеме Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПоследствия взрыва в Киеве
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Последствия взрыва в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Энергосистеме Украины в результате обстрелов энергообъектов нанесен колоссальный ущерб, последствия для всей страны будут серьезными, заявил РИА Новости научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
ВС РФ в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, а с утра вторника украинские СМИ сообщают о новых взрывах. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
Посмотреть
"Удар по энергосистеме Украины был всеобъемлющим. Практически досталось всей стране", - прокомментировал Журавлев.
"Хотя точных цифр пока нет, но по мнению всех экспертов, ущерб колоссальный. По открытым данным, на Украине поражены не менее 8,22 ГВт ТЭС и ТЭЦ - это порядка 30% тепловой и 15% всей генерации. Это приведет к очень серьезным последствиям", - сказал эксперт.
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии. На Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования в результате ракетных ударов. А власти города Галич в Ивано-Франковской области в понедельник сообщали об обстреле района Бурштынской ТЭС, откуда идет экспорт электроэнергии в Европу. Одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев с электричеством. Крупнейший производитель стального проката на Украине "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывшая "Криворожсталь") ограничил объемы производства, чтобы снизить потребление электроэнергии. Почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщали "Украинские железные дороги".
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
08:00
Началась новая стадия демонтажа Украины
Среди ключевых последствий для страны Журавлев отметил прекращение экспорта, поскольку это один из важнейших источников валюты. Также нанесен удар по промышленности Украины, которая не может существовать без энергетики. Здесь эксперт отметил сокращение производства и потерю рабочих мест.
Кроме того, по словам Журавлева, существенно изменится жизнь самих украинцев. "Без электроэнергии нарушается работа всей инженерной инфраструктуры города, вся жизнь на бытовом уровне. Начиная от канализационных сетей и до продуктового обеспечения - морозильных камер в магазинах или холодильников в жилых домах", - отметил он.
"Хотя Украина не лежит в руинах, но со вчерашнего дня жизнь ее существенно изменилась", - заключил Журавлев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДмитрий ЖуравлевУкраинаЛьвовская областьКривой РогИнститут региональных проблемУкраинская железная дорогаВооруженные силы РФ
 
 
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