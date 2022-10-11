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Днепропетровские власти заявили о повреждении энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/dnepropetrovsk-1823112818.html
Днепропетровские власти заявили о повреждении энергетической инфраструктуры
Днепропетровские власти заявили о повреждении энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2022
Днепропетровские власти заявили о повреждении энергетической инфраструктуры
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил во вторник о попадании ракет по энергетической инфраструктуре в Павлоградском... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:13
2022-10-11T14:29
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил во вторник о попадании ракет по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах, во многих населенных пунктах нет света.Он отметил, что в области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, "чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура".Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
https://radiosputnik.ria.ru/20221011/minoborony-1823092381.html
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днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область
14:13 11.10.2022 (обновлено: 14:29 11.10.2022)
 
Днепропетровские власти заявили о повреждении энергетической инфраструктуры

Днепропетровские власти заявили о попаданиях по объектам энергетической инфраструктуры

© Flickr / Denis KorablevВид города Днепропетровск
Вид города Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Flickr / Denis Korablev
Вид города Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил во вторник о попадании ракет по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах, во многих населенных пунктах нет света.
"Попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света. К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия "прилетов". Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, "чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура".
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
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Все цели массированного удара по Украине достигнуты, заявили в МО РФ
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская область
 
 
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