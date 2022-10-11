https://ria.ru/20221011/dnepropetrovsk-1823112818.html

Днепропетровские власти заявили о повреждении энергетической инфраструктуры

Днепропетровские власти заявили о повреждении энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2022

Днепропетровские власти заявили о повреждении энергетической инфраструктуры

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил во вторник о попадании ракет по энергетической инфраструктуре в Павлоградском... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:13

2022-10-11T14:13

2022-10-11T14:29

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105471/15/1054711595_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_cd1ecab286e037ff24af5d54d5ee9438.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил во вторник о попадании ракет по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах, во многих населенных пунктах нет света.Он отметил, что в области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, "чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура".Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".

https://radiosputnik.ria.ru/20221011/minoborony-1823092381.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

днепропетровская область