https://ria.ru/20221011/bezopasnost-1822977156.html

Минск поручил провести переговоры с Москвой по биобезопасности

Минск поручил провести переговоры с Москвой по биобезопасности - РИА Новости, 11.10.2022

Минск поручил провести переговоры с Москвой по биобезопасности

Правительство Белоруссии поручило МИД провести с Россией переговоры по проекту меморандума о взаимопонимании по вопросам биологической безопасности и подписать... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T01:41

2022-10-11T01:41

2022-10-11T02:16

белоруссия

россия

безопасность

в мире

союзное государство

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МИНСК, 11 окт — РИА Новости. Правительство Белоруссии поручило МИД провести с Россией переговоры по проекту меморандума о взаимопонимании по вопросам биологической безопасности и подписать его, говорится в опубликованном на национальном правовом портале постановлении совета министров республики.В постановлении подчеркивается, что оно принято "в целях развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в сфере биологической безопасности".В июле правительство России предписало МИД заключить с Белоруссией меморандум о взаимопонимании в вопросах биологической безопасности.Ранее госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович заявил, что на прошедших в конце сентября в Москве консультациях с коллегами из России удалось выработать механизмы противодействия сегодняшним вызовам и угрозам, в том числе рассмотреть вопросы, связанные с биологической безопасностью. До этого премьер Белоруссии Роман Головченко говорил, что странам ЕАЭС нужно скоординировать позиции по этому вопросу в условиях, когда в мире не исключены бактериологические исследования в военных целях, и принять соответствующую стратегию.

https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822958015.html

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белоруссия, россия, безопасность, в мире