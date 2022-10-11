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Минск поручил провести переговоры с Москвой по биобезопасности - РИА Новости, 11.10.2022
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Минск поручил провести переговоры с Москвой по биобезопасности
Минск поручил провести переговоры с Москвой по биобезопасности - РИА Новости, 11.10.2022
Минск поручил провести переговоры с Москвой по биобезопасности
Правительство Белоруссии поручило МИД провести с Россией переговоры по проекту меморандума о взаимопонимании по вопросам биологической безопасности и подписать... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T01:41
2022-10-11T02:16
белоруссия
россия
безопасность
в мире
союзное государство
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МИНСК, 11 окт — РИА Новости. Правительство Белоруссии поручило МИД провести с Россией переговоры по проекту меморандума о взаимопонимании по вопросам биологической безопасности и подписать его, говорится в опубликованном на национальном правовом портале постановлении совета министров республики.В постановлении подчеркивается, что оно принято "в целях развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в сфере биологической безопасности".В июле правительство России предписало МИД заключить с Белоруссией меморандум о взаимопонимании в вопросах биологической безопасности.Ранее госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович заявил, что на прошедших в конце сентября в Москве консультациях с коллегами из России удалось выработать механизмы противодействия сегодняшним вызовам и угрозам, в том числе рассмотреть вопросы, связанные с биологической безопасностью. До этого премьер Белоруссии Роман Головченко говорил, что странам ЕАЭС нужно скоординировать позиции по этому вопросу в условиях, когда в мире не исключены бактериологические исследования в военных целях, и принять соответствующую стратегию.
https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822958015.html
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белоруссия, россия, безопасность, в мире
Белоруссия, Россия, Безопасность, В мире, Союзное государство
01:41 11.10.2022 (обновлено: 02:16 11.10.2022)
 
Минск поручил провести переговоры с Москвой по биобезопасности

Совмин Белоруссии поручил МИД подписать с Россией меморандум по биобезопасности

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкПлощадь Победы в Минске
Площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Площадь Победы в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 11 окт — РИА Новости. Правительство Белоруссии поручило МИД провести с Россией переговоры по проекту меморандума о взаимопонимании по вопросам биологической безопасности и подписать его, говорится в опубликованном на национальном правовом портале постановлении совета министров республики.

"Совет министров Республики Беларусь постановляет одобрить проект меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации по вопросам обеспечения биологической безопасности в качестве основы для проведения переговоров", — говорится в документе.

В постановлении подчеркивается, что оно принято "в целях развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в сфере биологической безопасности".
В июле правительство России предписало МИД заключить с Белоруссией меморандум о взаимопонимании в вопросах биологической безопасности.
Ранее госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович заявил, что на прошедших в конце сентября в Москве консультациях с коллегами из России удалось выработать механизмы противодействия сегодняшним вызовам и угрозам, в том числе рассмотреть вопросы, связанные с биологической безопасностью. До этого премьер Белоруссии Роман Головченко говорил, что странам ЕАЭС нужно скоординировать позиции по этому вопросу в условиях, когда в мире не исключены бактериологические исследования в военных целях, и принять соответствующую стратегию.
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 21:10
В Белоруссии будут улучшать деятельность системы органов госбезопасности
 
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