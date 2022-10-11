01:41 11.10.2022 (обновлено: 02:16 11.10.2022)
Минск поручил провести переговоры с Москвой по биобезопасности
Совмин Белоруссии поручил МИД подписать с Россией меморандум по биобезопасности
Площадь Победы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 11 окт — РИА Новости. Правительство Белоруссии поручило МИД провести с Россией переговоры по проекту меморандума о взаимопонимании по вопросам биологической безопасности и подписать его, говорится в опубликованном на национальном правовом портале постановлении совета министров республики.
"Совет министров Республики Беларусь постановляет одобрить проект меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации по вопросам обеспечения биологической безопасности в качестве основы для проведения переговоров", — говорится в документе.
В постановлении подчеркивается, что оно принято "в целях развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в сфере биологической безопасности".
В июле правительство России предписало МИД заключить с Белоруссией меморандум о взаимопонимании в вопросах биологической безопасности.
Ранее госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович заявил, что на прошедших в конце сентября в Москве консультациях с коллегами из России удалось выработать механизмы противодействия сегодняшним вызовам и угрозам, в том числе рассмотреть вопросы, связанные с биологической безопасностью. До этого премьер Белоруссии Роман Головченко говорил, что странам ЕАЭС нужно скоординировать позиции по этому вопросу в условиях, когда в мире не исключены бактериологические исследования в военных целях, и принять соответствующую стратегию.