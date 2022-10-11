https://ria.ru/20221011/bezhentsy-1823206770.html

Германия подошла к границе своих возможностей по приему беженцев

Германия подошла к границе своих возможностей по приему беженцев - РИА Новости, 11.10.2022

Германия подошла к границе своих возможностей по приему беженцев

Возможности размещения беженцев находятся на пределе, мест для размещения вновь прибывающих людей в Германию хватит лишь до ноября, максимум декабря, сообщил... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:34

2022-10-11T18:34

2022-10-11T18:44

в мире

германия

бавария

мвд германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582720820_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25c56969f69ab5cbc0a751b2402601f9.jpg

БЕРЛИН, 11 окт – РИА Новости. Возможности размещения беженцев находятся на пределе, мест для размещения вновь прибывающих людей в Германию хватит лишь до ноября, максимум декабря, сообщил журналистам министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.Как отметила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, с февраля и по октябрь в Германию прибыло более миллиона украинских беженцев."Возможности размещения находятся на пределе… В этой связи нам требуется поддержка", - сказал Херрманн на пресс-конференции во вторник, посвященной вопросам размещения беженцев, в которой приняли участие также глава МВД ФРГ и президент Немецкой ассоциации городов Буркхард Юнг.По словам Херрманна, возможностей для размещения прибывающих беженцев хватит только до ноября или декабря. Он призвал Германию поторопиться с задачей приобретения новых мест для проживания.При этом, как указала Фезер, правительство ФРГ уже предложило 56 новых объектов федеральной собственности, в которых можно будет создать около 4 000 мест для постоянного проживания.

https://radiosputnik.ria.ru/20221011/bezhentsy-1823154162.html

https://ria.ru/20221011/nato-1823008495.html

германия

бавария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, бавария, мвд германии