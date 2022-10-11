https://ria.ru/20221011/bezhentsy-1823206770.html
Германия подошла к границе своих возможностей по приему беженцев
Германия подошла к границе своих возможностей по приему беженцев - РИА Новости, 11.10.2022
Германия подошла к границе своих возможностей по приему беженцев
Возможности размещения беженцев находятся на пределе, мест для размещения вновь прибывающих людей в Германию хватит лишь до ноября, максимум декабря, сообщил... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:34
2022-10-11T18:34
2022-10-11T18:44
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БЕРЛИН, 11 окт – РИА Новости. Возможности размещения беженцев находятся на пределе, мест для размещения вновь прибывающих людей в Германию хватит лишь до ноября, максимум декабря, сообщил журналистам министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.Как отметила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, с февраля и по октябрь в Германию прибыло более миллиона украинских беженцев."Возможности размещения находятся на пределе… В этой связи нам требуется поддержка", - сказал Херрманн на пресс-конференции во вторник, посвященной вопросам размещения беженцев, в которой приняли участие также глава МВД ФРГ и президент Немецкой ассоциации городов Буркхард Юнг.По словам Херрманна, возможностей для размещения прибывающих беженцев хватит только до ноября или декабря. Он призвал Германию поторопиться с задачей приобретения новых мест для проживания.При этом, как указала Фезер, правительство ФРГ уже предложило 56 новых объектов федеральной собственности, в которых можно будет создать около 4 000 мест для постоянного проживания.
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в мире, германия, бавария, мвд германии
В мире, Германия, Бавария, МВД Германии
18:34 11.10.2022 (обновлено: 18:44 11.10.2022)
Германия подошла к границе своих возможностей по приему беженцев
МВД Баварии: города Германии подошли к границе своих возможностей по приему беженцев
БЕРЛИН, 11 окт – РИА Новости. Возможности размещения беженцев находятся на пределе, мест для размещения вновь прибывающих людей в Германию хватит лишь до ноября, максимум декабря, сообщил журналистам министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.
Как отметила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, с февраля и по октябрь в Германию прибыло более миллиона украинских беженцев.
"Возможности размещения находятся на пределе… В этой связи нам требуется поддержка", - сказал Херрманн на пресс-конференции во вторник, посвященной вопросам размещения беженцев, в которой приняли участие также глава МВД ФРГ
и президент Немецкой ассоциации городов Буркхард Юнг.
По словам Херрманна, возможностей для размещения прибывающих беженцев хватит только до ноября или декабря. Он призвал Германию поторопиться с задачей приобретения новых мест для проживания.
При этом, как указала Фезер, правительство ФРГ уже предложило 56 новых объектов федеральной собственности, в которых можно будет создать около 4 000 мест для постоянного проживания.