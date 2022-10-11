https://ria.ru/20221011/bayden-1823240821.html

"Вырыл яму". Байдену предрекли проблемы из-за слов о Путине и ценах на газ

"Вырыл яму". Байдену предрекли проблемы из-за слов о Путине и ценах на газ - РИА Новости, 11.10.2022

"Вырыл яму". Байдену предрекли проблемы из-за слов о Путине и ценах на газ

Демократическая партия рискует проиграть ноябрьские выборы в конгресс из-за набирающей популярность риторике о некомпетентности Джо Байдена, заявил бывший... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T21:37

2022-10-11T21:37

2022-10-11T23:18

в мире

джо байден

сша

россия

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Демократическая партия рискует проиграть ноябрьские выборы в конгресс из-за набирающей популярность риторике о некомпетентности Джо Байдена, заявил бывший представитель Национального республиканского комитета Мэтт Горман в эфире Fox News.По его словам, американские власти все еще находятся в замешательстве из-за резкого подорожания бензина и потребительских товаров после усиления санкций против России.Политик напомнил, как Байден в одном из выступлений перед согражданами обвинил в росте цен Владимира Путина. Как отметил Горман, глава Белого дома пытается найти крайних в сложившейся ситуации.Кроме того, несмотря на очевидные признаки рецессии в экономике США, американский лидер продолжал утверждать, что "технически это не было рецессией", отрицая наличие проблемы.Горман также напомнил, как Байден вдруг решил, что Жаклин Рене Валорски, некогда занимавшая пост представителя конгресса во втором избирательном округе Индианы, еще жива. При этом всем было широко известно о ее трагической гибели несколькими месяцами ранее."Через некоторое время демократы, скорее всего, проснутся с республиканским большинством как в палате представителей, так и в сенате, и наивно удивятся, почему все пошло не так", — подытожил политик.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.

https://ria.ru/20221010/bayden-1822683722.html

https://ria.ru/20221010/bayden-1822970543.html

https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html

сша

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в мире, джо байден, сша, россия, владимир путин, санкции в отношении россии