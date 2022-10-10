https://ria.ru/20221010/elektrosnabzhenie-1822790029.html
В пяти областях Украины отсутствует электроснабжение
В пяти областях Украины отсутствует электроснабжение - РИА Новости, 10.10.2022
В пяти областях Украины отсутствует электроснабжение
Электроснабжение отсутствует в пяти областях Украины, в других регионах оно нарушено частично, сообщили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:44
2022-10-10T13:44
2022-10-10T13:53
украина
в мире
электричество
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Электроснабжение отсутствует в пяти областях Украины, в других регионах оно нарушено частично, сообщили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям.По информации ведомства, в результате ударов есть попадание по объектам критической инфраструктуры в восьми областях и Киеве.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822740488.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, в мире, электричество
Украина, В мире, Электричество
13:44 10.10.2022 (обновлено: 13:53 10.10.2022)
В пяти областях Украины отсутствует электроснабжение
В Полтавской, Львовской, Сумской и Харьковской областях отсутствует электроснабжение
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Электроснабжение отсутствует в пяти областях Украины, в других регионах оно нарушено частично, сообщили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
"Отсутствует электроснабжение в пяти областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично", - говорится в сообщении госслужбы по ЧС.
По информации ведомства, в результате ударов есть попадание по объектам критической инфраструктуры в восьми областях и Киеве
.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.
Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
11:44Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюденияНесколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.