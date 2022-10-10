https://ria.ru/20221010/elektrosnabzhenie-1822790029.html

В пяти областях Украины отсутствует электроснабжение

В пяти областях Украины отсутствует электроснабжение - РИА Новости, 10.10.2022

В пяти областях Украины отсутствует электроснабжение

Электроснабжение отсутствует в пяти областях Украины, в других регионах оно нарушено частично, сообщили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:44

2022-10-10T13:44

2022-10-10T13:53

украина

в мире

электричество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:222:2500:1628_1920x0_80_0_0_037e2a9adb1706bff7d01b6efc5e01f1.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Электроснабжение отсутствует в пяти областях Украины, в других регионах оно нарушено частично, сообщили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям.По информации ведомства, в результате ударов есть попадание по объектам критической инфраструктуры в восьми областях и Киеве.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822740488.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, электричество