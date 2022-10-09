https://ria.ru/20221009/zarplata-1822628867.html

TotalEnergies предложила провести переговоры о зарплате на месяц раньше

TotalEnergies предложила провести переговоры о зарплате на месяц раньше - РИА Новости, 09.10.2022

TotalEnergies предложила провести переговоры о зарплате на месяц раньше

Компания TotalEnergies предложила провести ежегодные переговоры о зарплате на месяц раньше на фоне продолжающейся забастовки сотрудников, передает агентство... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T17:37

2022-10-09T17:37

2022-10-09T20:04

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Компания TotalEnergies предложила провести ежегодные переговоры о зарплате на месяц раньше на фоне продолжающейся забастовки сотрудников, передает агентство Франс Пресс."При условии окончания блокировки складов и согласия всех социальный партнеров компания предлагает провести в октябре обязательные ежегодные переговоры, которые были запланированы на ноябрь", - приводит агентство слова из коммюнике компании.Во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies. В прошлый вторник профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.В компании отметили, что забастовка не поставит под угрозу снабжение заправочных станций в краткосрочной перспективе, однако только лишь на завод в Нормандии приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции.Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.Ранее вице-президент региона О-де-Франс Франк Дерсин отмечал, что около 40 тысяч детей рискуют столкнуться с невозможностью добраться до школы на будущей неделе из-за дефицита топлива на заправочных станциях.

https://ria.ru/20221007/frantsiya-1822151245.html

https://ria.ru/20220906/krizis-1814782778.html

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