https://ria.ru/20221009/spetsoperatsiya-1822607484.html

Российские силы за время спецоперации уничтожили 379 украинских ЗРК

Российские силы за время спецоперации уничтожили 379 украинских ЗРК - РИА Новости, 09.10.2022

Российские силы за время спецоперации уничтожили 379 украинских ЗРК

С 24 февраля уничтожено более 12 тысяч единиц украинской автомобильной и бронетехники, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T15:16

2022-10-09T15:16

2022-10-09T15:59

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

владимир путин

сергей лавров

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. С 24 февраля уничтожено более 12 тысяч единиц украинской автомобильной и бронетехники, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 317 самолетов, 159 вертолетов, 2182 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5570 танков и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3460 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6431 единица специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20221009/spetsoperatsiya-1822606886.html

https://ria.ru/20221009/spetsoperatsiya-1822605333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, донбасс, владимир путин, сергей лавров, министерство обороны рф (минобороны рф)