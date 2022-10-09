https://ria.ru/20221009/koronavirus-1822577966.html

В Москве за сутки госпитализировали 119 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 119 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 119 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1266 случаев COVID-19, 23 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T11:12

2022-10-09T11:12

2022-10-09T11:12

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1266 случаев COVID-19, 23 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1266, госпитализировано - 119 человек, выздоровело - 1585 человек, 23 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1553 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 3 211 861 случай коронавируса, выздоровели 3 014 796 человек, умерли 46 258 человек.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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