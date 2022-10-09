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На Филиппинах заключенные пытались бежать, взяв в заложники экс-министра - РИА Новости, 09.10.2022
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На Филиппинах заключенные пытались бежать, взяв в заложники экс-министра
На Филиппинах заключенные пытались бежать, взяв в заложники экс-министра - РИА Новости, 09.10.2022
На Филиппинах заключенные пытались бежать, взяв в заложники экс-министра
Полиция Филиппин ликвидировала трех человек, содержащихся под стражей в следственном изоляторе в городе Кесон, после их попытки совершить побег, в ходе которого РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T11:58
2022-10-09T11:58
в мире
здоровье - общество
филиппины
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Полиция Филиппин ликвидировала трех человек, содержащихся под стражей в следственном изоляторе в городе Кесон, после их попытки совершить побег, в ходе которого один из заключенных взял в заложники экс-министра юстиции, передает местное информационное агентство PNA со ссылкой на пресс-службу полиции.Согласно отчету полиции, в воскресенье утром задержанные схватили одного из сотрудников изолятора, который принес им еду, и нанесли ему несколько ударов ножом. В ответ другой сотрудник открыл огонь, убив двоих заключенных. В это время третьему задержанному удалось убежать в другое помещение и взять в заложники экс-министра юстиции Лейлу Де Лима, которая содержалась в этом же учреждении. С ним пытались вести переговоры, но безрезультатно. Всех троих заключенных ликвидировали.В результате инцидента двое сотрудников правоохранительных органов были ранены. Экс-министр сейчас находится в безопасности."Трое задержанных были нейтрализованы, на месте происшествия работают криминалисты. Напряженность в следственном изоляторе спала, и ситуация нормализовалась, ведется расследование", - заявил глава пресс-службы полиции генерал Родерик Альба.
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в мире, здоровье - общество, филиппины
В мире, Здоровье - Общество, Филиппины
11:58 09.10.2022
 
На Филиппинах заключенные пытались бежать, взяв в заложники экс-министра

PNA: на Филиппинах заключенные пытались бежать, взяв в заложники экс-министра

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Полиция Филиппин ликвидировала трех человек, содержащихся под стражей в следственном изоляторе в городе Кесон, после их попытки совершить побег, в ходе которого один из заключенных взял в заложники экс-министра юстиции, передает местное информационное агентство PNA со ссылкой на пресс-службу полиции.
Согласно отчету полиции, в воскресенье утром задержанные схватили одного из сотрудников изолятора, который принес им еду, и нанесли ему несколько ударов ножом. В ответ другой сотрудник открыл огонь, убив двоих заключенных. В это время третьему задержанному удалось убежать в другое помещение и взять в заложники экс-министра юстиции Лейлу Де Лима, которая содержалась в этом же учреждении. С ним пытались вести переговоры, но безрезультатно. Всех троих заключенных ликвидировали.
В результате инцидента двое сотрудников правоохранительных органов были ранены. Экс-министр сейчас находится в безопасности.
"Трое задержанных были нейтрализованы, на месте происшествия работают криминалисты. Напряженность в следственном изоляторе спала, и ситуация нормализовалась, ведется расследование", - заявил глава пресс-службы полиции генерал Родерик Альба.
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В миреЗдоровье - ОбществоФилиппины
 
 
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