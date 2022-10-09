https://ria.ru/20221009/filippiny-1822583246.html

На Филиппинах заключенные пытались бежать, взяв в заложники экс-министра

На Филиппинах заключенные пытались бежать, взяв в заложники экс-министра - РИА Новости, 09.10.2022

На Филиппинах заключенные пытались бежать, взяв в заложники экс-министра

Полиция Филиппин ликвидировала трех человек, содержащихся под стражей в следственном изоляторе в городе Кесон, после их попытки совершить побег, в ходе которого РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T11:58

2022-10-09T11:58

2022-10-09T11:58

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Полиция Филиппин ликвидировала трех человек, содержащихся под стражей в следственном изоляторе в городе Кесон, после их попытки совершить побег, в ходе которого один из заключенных взял в заложники экс-министра юстиции, передает местное информационное агентство PNA со ссылкой на пресс-службу полиции.Согласно отчету полиции, в воскресенье утром задержанные схватили одного из сотрудников изолятора, который принес им еду, и нанесли ему несколько ударов ножом. В ответ другой сотрудник открыл огонь, убив двоих заключенных. В это время третьему задержанному удалось убежать в другое помещение и взять в заложники экс-министра юстиции Лейлу Де Лима, которая содержалась в этом же учреждении. С ним пытались вести переговоры, но безрезультатно. Всех троих заключенных ликвидировали.В результате инцидента двое сотрудников правоохранительных органов были ранены. Экс-министр сейчас находится в безопасности."Трое задержанных были нейтрализованы, на месте происшествия работают криминалисты. Напряженность в следственном изоляторе спала, и ситуация нормализовалась, ведется расследование", - заявил глава пресс-службы полиции генерал Родерик Альба.

https://ria.ru/20220915/tamozhnya-1817020636.html

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в мире, здоровье - общество, филиппины