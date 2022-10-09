https://ria.ru/20221009/dnr-1822560208.html

Украинские войска обстреляли Донецк и еще два города в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще два города в ДНР - РИА Новости, 09.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще два города в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T07:40

2022-10-09T07:40

2022-10-09T09:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Огонь по Донецку ВСУ открыли в 06:49.В 07:00 украинские боевики выпустили четыре таких же снаряда по Кировскому району Макеевки, а две минуты спустя — три снаряда по Ясиноватой. В 07:58 обстрелу снова подвергся Донецк — по Куйбышевскому району выпустили три 155-миллиметровых снаряда, а в 08:15 — Горловка (пять снарядов калибра 152 миллиметра).Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221008/obstrely-1822429443.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), сцкк, нато