07:40 09.10.2022 (обновлено: 09:27 09.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и еще два города в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую снарядами "натовского" калибра
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрыша Донецкого республиканского центра охраны после обстрела ВСУ
Крыша Донецкого республиканского центра охраны после обстрела ВСУ . Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Огонь по Донецку ВСУ открыли в 06:49.
"Населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущен один снаряд калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
В 07:00 украинские боевики выпустили четыре таких же снаряда по Кировскому району Макеевки, а две минуты спустя — три снаряда по Ясиноватой.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.