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Украинские войска обстреляли Донецк и еще два города в ДНР - РИА Новости, 09.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/dnr-1822560208.html
Украинские войска обстреляли Донецк и еще два города в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и еще два города в ДНР - РИА Новости, 09.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и еще два города в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T07:40
2022-10-09T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Огонь по Донецку ВСУ открыли в 06:49.В 07:00 украинские боевики выпустили четыре таких же снаряда по Кировскому району Макеевки, а две минуты спустя — три снаряда по Ясиноватой. В 07:58 обстрелу снова подвергся Донецк — по Куйбышевскому району выпустили три 155-миллиметровых снаряда, а в 08:15 — Горловка (пять снарядов калибра 152 миллиметра).Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221008/obstrely-1822429443.html
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в мире, донецк (днр), сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), СЦКК, НАТО
07:40 09.10.2022 (обновлено: 09:27 09.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и еще два города в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую снарядами "натовского" калибра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрыша Донецкого республиканского центра охраны после обстрела ВСУ
Крыша Донецкого республиканского центра охраны после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крыша Донецкого республиканского центра охраны после обстрела ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Огонь по Донецку ВСУ открыли в 06:49.

"Населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущен один снаряд калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.

В 07:00 украинские боевики выпустили четыре таких же снаряда по Кировскому району Макеевки, а две минуты спустя — три снаряда по Ясиноватой.
В 07:58 обстрелу снова подвергся Донецк — по Куйбышевскому району выпустили три 155-миллиметровых снаряда, а в 08:15 — Горловка (пять снарядов калибра 152 миллиметра).
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 10:49Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)СЦККНАТО
 
 
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