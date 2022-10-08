https://ria.ru/20221008/tanki-1822481895.html
ВС России уничтожили почти 5500 украинских танков и других бронемашин
ВС России уничтожили почти 5500 украинских танков и других бронемашин - РИА Новости, 08.10.2022
ВС России уничтожили почти 5500 украинских танков и других бронемашин
Уже почти 5,5 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:59
2022-10-08T15:59
2022-10-08T15:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уже почти 5,5 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 316 самолетов, 158 вертолетов, 2176 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5494 танка и других боевых бронированных машин, 866 боевых машины реактивной системы залпового огня, 3457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6395 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили почти 5500 украинских танков и других бронемашин
Минобороны: ВС России уничтожили 5494 украинских танка и других бронемашин с начала СВО