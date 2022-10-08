https://ria.ru/20221008/tanki-1822481895.html

ВС России уничтожили почти 5500 украинских танков и других бронемашин

ВС России уничтожили почти 5500 украинских танков и других бронемашин - РИА Новости, 08.10.2022

ВС России уничтожили почти 5500 украинских танков и других бронемашин

Уже почти 5,5 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:59

2022-10-08T15:59

2022-10-08T15:59

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789321081_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_d349078cfae91c78c4bc771c66196ad4.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уже почти 5,5 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 316 самолетов, 158 вертолетов, 2176 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5494 танка и других боевых бронированных машин, 866 боевых машины реактивной системы залпового огня, 3457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6395 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф