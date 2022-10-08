При обстреле поселка Верхнеторецкое в ДНР ранена женщина
Штаб теробороны ДНР: ВСУ атаковали поселок Верхнеторецкое, при обстреле ранена женщина
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОсколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ, в ДНР
Осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ, в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Мирная жительница ранена при обстреле поселка Верхнеторецкое в ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны республики.
"Вооруженные формирования Украины атаковали Верхнеторецкое, ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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Поселок городского типа Верхнеторецкое расположен между Горловкой и Ясиноватой, крупными городами донецкой агломерации, которые также регулярно подвергаются обстрелам украинских войск.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел поселка Верхнеторецкое произошел в 12.00. В ходе него по населенному пункту было выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.