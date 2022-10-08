Рейтинг@Mail.ru
При обстреле поселка Верхнеторецкое в ДНР ранена женщина - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/ranenaya-1822488878.html
При обстреле поселка Верхнеторецкое в ДНР ранена женщина
При обстреле поселка Верхнеторецкое в ДНР ранена женщина - РИА Новости, 08.10.2022
При обстреле поселка Верхнеторецкое в ДНР ранена женщина
Мирная жительница ранена при обстреле поселка Верхнеторецкое в ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны республики. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:41
2022-10-08T16:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
горловка
ясиноватая
сцкк
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:133:3140:1899_1920x0_80_0_0_05ca2b1a9f96f8110fd9ef3a5e9956f1.jpg
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Мирная жительница ранена при обстреле поселка Верхнеторецкое в ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны республики."Вооруженные формирования Украины атаковали Верхнеторецкое, ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Поселок городского типа Верхнеторецкое расположен между Горловкой и Ясиноватой, крупными городами донецкой агломерации, которые также регулярно подвергаются обстрелам украинских войск.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел поселка Верхнеторецкое произошел в 12.00. В ходе него по населенному пункту было выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221008/donbass-1822482460.html
https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822473874.html
донецкая народная республика
горловка
ясиноватая
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cac6c2ec5badba2bd8703f5843e89beb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, в мире, горловка, ясиноватая, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Горловка, Ясиноватая, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
16:41 08.10.2022
 
При обстреле поселка Верхнеторецкое в ДНР ранена женщина

Штаб теробороны ДНР: ВСУ атаковали поселок Верхнеторецкое, при обстреле ранена женщина

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОсколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ, в ДНР
Осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ, в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ, в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Мирная жительница ранена при обстреле поселка Верхнеторецкое в ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны республики.
"Вооруженные формирования Украины атаковали Верхнеторецкое, ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 16:01
Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское
Поселок городского типа Верхнеторецкое расположен между Горловкой и Ясиноватой, крупными городами донецкой агломерации, которые также регулярно подвергаются обстрелам украинских войск.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел поселка Верхнеторецкое произошел в 12.00. В ходе него по населенному пункту было выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 15:21Специальная военная операция на Украине
Российская авиация в ДНР уничтожила более ста украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреГорловкаЯсиноватаяСЦККНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала