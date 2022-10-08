https://ria.ru/20221008/ranenaya-1822488878.html

При обстреле поселка Верхнеторецкое в ДНР ранена женщина

При обстреле поселка Верхнеторецкое в ДНР ранена женщина - РИА Новости, 08.10.2022

При обстреле поселка Верхнеторецкое в ДНР ранена женщина

Мирная жительница ранена при обстреле поселка Верхнеторецкое в ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны республики. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:41

2022-10-08T16:41

2022-10-08T16:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

горловка

ясиноватая

сцкк

нато

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:133:3140:1899_1920x0_80_0_0_05ca2b1a9f96f8110fd9ef3a5e9956f1.jpg

ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Мирная жительница ранена при обстреле поселка Верхнеторецкое в ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны республики."Вооруженные формирования Украины атаковали Верхнеторецкое, ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Поселок городского типа Верхнеторецкое расположен между Горловкой и Ясиноватой, крупными городами донецкой агломерации, которые также регулярно подвергаются обстрелам украинских войск.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел поселка Верхнеторецкое произошел в 12.00. В ходе него по населенному пункту было выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221008/donbass-1822482460.html

https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822473874.html

донецкая народная республика

горловка

ясиноватая

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, в мире, горловка, ясиноватая, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины