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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 08.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/obstrely-1822428427.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 08.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, применив артиллерию калибров 152 миллиметра и "натовского" 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:42
2022-10-08T11:08
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, применив артиллерию калибров 152 миллиметра и "натовского" 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (экс-СЦКК)."После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8:10 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра. &lt;...&gt; 10:05 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в сообщении.Всего выпущены 17 снарядов.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войскАртиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html
донецк (днр)
ясиноватая
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донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
10:42 08.10.2022 (обновлено: 11:08 08.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, в том числе снарядами натовского калибра

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК проводит осмотр после обстрелов
Сотрудник СК проводит осмотр после обстрелов - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудник СК проводит осмотр после обстрелов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, применив артиллерию калибров 152 миллиметра и "натовского" 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (экс-СЦКК).
"После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8:10 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра. <...> 10:05 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Всего выпущены 17 снарядов.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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