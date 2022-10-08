https://ria.ru/20221008/obstrely-1822428427.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 08.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, применив артиллерию калибров 152 миллиметра и "натовского" 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:42

2022-10-08T10:42

2022-10-08T11:08

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, применив артиллерию калибров 152 миллиметра и "натовского" 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (экс-СЦКК)."После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8:10 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра. <...> 10:05 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в сообщении.Всего выпущены 17 снарядов.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войскАртиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика