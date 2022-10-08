10:42 08.10.2022 (обновлено: 11:08 08.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, в том числе снарядами натовского калибра
Сотрудник СК проводит осмотр после обстрелов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, применив артиллерию калибров 152 миллиметра и "натовского" 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (экс-СЦКК).
"После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8:10 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра. <...> 10:05 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в сообщении.
Всего выпущены 17 снарядов.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.