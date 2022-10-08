https://ria.ru/20221008/koronavirus-1822431746.html

В Москве за сутки госпитализировали 158 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 158 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 158 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1553 случая COVID-19, 22 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:10

2022-10-08T11:10

2022-10-08T11:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1553 случая COVID-19, 22 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1553, госпитализированы - 158 человек, выздоровели - 2282 человека, 22 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1624 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 210 595 случаев коронавируса, выздоровели 3 013 211 человек, умерли 46 235 человек.

https://ria.ru/20221007/covid-19-1822353601.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва