https://ria.ru/20221008/koronavirus-1822431746.html
В Москве за сутки госпитализировали 158 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 158 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 158 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1553 случая COVID-19, 22 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:10
2022-10-08T11:10
2022-10-08T11:10
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москва
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1553 случая COVID-19, 22 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1553, госпитализированы - 158 человек, выздоровели - 2282 человека, 22 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1624 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 210 595 случаев коронавируса, выздоровели 3 013 211 человек, умерли 46 235 человек.
https://ria.ru/20221007/covid-19-1822353601.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 158 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1553 новых случая заражения коронавирусом