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В Москве за сутки госпитализировали 158 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221008/koronavirus-1822431746.html
В Москве за сутки госпитализировали 158 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 158 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 158 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1553 случая COVID-19, 22 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:10
2022-10-08T11:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1553 случая COVID-19, 22 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1553, госпитализированы - 158 человек, выздоровели - 2282 человека, 22 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1624 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 210 595 случаев коронавируса, выздоровели 3 013 211 человек, умерли 46 235 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
11:10 08.10.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 158 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1553 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1553 случая COVID-19, 22 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1553, госпитализированы - 158 человек, выздоровели - 2282 человека, 22 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 1624 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 210 595 случаев коронавируса, выздоровели 3 013 211 человек, умерли 46 235 человек.
Медицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
 
 
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