https://ria.ru/20221008/kakhovka-1822509235.html

В Новой Каховке сработала ПВО

В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 08.10.2022

В Новой Каховке сработала ПВО

ПВО работает в Новой Каховке, прозвучало восемь взрывов, сообщила администрация города. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T18:34

2022-10-08T18:34

2022-10-08T18:36

специальная военная операция на украине

новая каховка

в мире

херсонская область

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ПВО работает в Новой Каховке, прозвучало восемь взрывов, сообщила администрация города."18.15. В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Четвертая... Работает ПВО: 8 воздушных взрывов", - говорится в сообщении администрации города в Telegram.

https://ria.ru/20221008/ukraina-1822470257.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, в мире, херсонская область