https://ria.ru/20221008/kakhovka-1822509235.html
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 08.10.2022
В Новой Каховке сработала ПВО
ПВО работает в Новой Каховке, прозвучало восемь взрывов, сообщила администрация города. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T18:34
2022-10-08T18:34
2022-10-08T18:36
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
херсонская область
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ПВО работает в Новой Каховке, прозвучало восемь взрывов, сообщила администрация города."18.15. В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Четвертая... Работает ПВО: 8 воздушных взрывов", - говорится в сообщении администрации города в Telegram.
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новая каховка, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, В мире, Херсонская область
18:34 08.10.2022 (обновлено: 18:36 08.10.2022)
В Новой Каховке сработала ПВО
Администрация Новой Каховки: в городе прогремели восемь взрывов, сработала ПВО