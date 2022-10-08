https://ria.ru/20221008/donetsk-1822460100.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден газопровод

При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден газопровод - РИА Новости, 08.10.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден газопровод

Газопровод высокого давления и типография повреждены при обстреле Кировского района Донецка, зафиксировано возгорание, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:01

2022-10-08T14:01

2022-10-08T16:56

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Газопровод высокого давления и типография повреждены при обстреле Кировского района Донецка, зафиксировано возгорание, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Фиксируется возгорание производственных помещений типографии по улице Адыгейской, 14 "а", также поврежден газопровод высокого давления", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее в субботу представительство сообщало о множественных обстрелах Кировского района Донецка с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221008/pozhar-1822451379.html

https://ria.ru/20221008/donetsk-1822432536.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

донецк (днр), в мире, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато