14:01 08.10.2022 (обновлено: 16:56 08.10.2022)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден газопровод
В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены газопровод и типография
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в типографии, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ, в Кировском районе Донецка
Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в типографии, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ, в Кировском районе Донецка
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Газопровод высокого давления и типография повреждены при обстреле Кировского района Донецка, зафиксировано возгорание, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Фиксируется возгорание производственных помещений типографии по улице Адыгейской, 14 "а", также поврежден газопровод высокого давления", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу представительство сообщало о множественных обстрелах Кировского района Донецка с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.