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При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден газопровод - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/donetsk-1822460100.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден газопровод
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден газопровод - РИА Новости, 08.10.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден газопровод
Газопровод высокого давления и типография повреждены при обстреле Кировского района Донецка, зафиксировано возгорание, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:01
2022-10-08T16:56
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Газопровод высокого давления и типография повреждены при обстреле Кировского района Донецка, зафиксировано возгорание, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Фиксируется возгорание производственных помещений типографии по улице Адыгейской, 14 "а", также поврежден газопровод высокого давления", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее в субботу представительство сообщало о множественных обстрелах Кировского района Донецка с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221008/pozhar-1822451379.html
https://ria.ru/20221008/donetsk-1822432536.html
донецк (днр)
кировский район
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донецк (днр), в мире, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
14:01 08.10.2022 (обновлено: 16:56 08.10.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден газопровод

В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены газопровод и типография

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в типографии, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ, в Кировском районе Донецка
Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в типографии, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ, в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости
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Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в типографии, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ, в Кировском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Газопровод высокого давления и типография повреждены при обстреле Кировского района Донецка, зафиксировано возгорание, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Фиксируется возгорание производственных помещений типографии по улице Адыгейской, 14 "а", также поврежден газопровод высокого давления", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины. 8 октября 2022
Вчера, 12:59Специальная военная операция на Украине
На окраине Донецка вспыхнул сильный пожар
Ранее в субботу представительство сообщало о множественных обстрелах Кировского района Донецка с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Выбитые стекла жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)В миреКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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