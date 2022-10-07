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Путин подписал закон о возмещении вреда, причиненного здоровью волонтеров - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин подписал закон о возмещении вреда, причиненного здоровью волонтеров
Путин подписал закон о возмещении вреда, причиненного здоровью волонтеров - РИА Новости, 07.10.2022
Путин подписал закон о возмещении вреда, причиненного здоровью волонтеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение единой системы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью добровольцев, в том... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:26
2022-10-07T18:28
общество
владимир путин
россия
волонтеры
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение единой системы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью добровольцев, в том числе при оказании медицинской помощи гражданам, страдающим заболеваниями, предоставляющими опасность для окружающих.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, в целях возмещения вреда жизни или здоровью добровольца (волонтера) выплачивается компенсация за счет средств федерального бюджета, если вред жизни или здоровью понесен добровольцем (волонтером) при осуществлении деятельности, связанной с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и их последствий, оказанием помощи пострадавшим, предоставлением медицинской помощи гражданам с опасными заболеваниями и поиском лиц, пропавших без вести.Закон предусматривает, что компенсация будет назначена, если сведения о волонтере, жизни и здоровью которого причинен вред, содержатся в единой информационной системе в сфере развития добровольчества. Также компенсации производятся независимо от других сумм, которые выплачиваются волонтеру. Размер компенсации устанавливается правительством РФ.
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общество, владимир путин, россия, волонтеры
Общество, Владимир Путин, Россия, Волонтеры
18:26 07.10.2022 (обновлено: 18:28 07.10.2022)
 
Путин подписал закон о возмещении вреда, причиненного здоровью волонтеров

Путин подписал закон о введении системы возмещения вреда, причиненного здоровью волонтеров

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение единой системы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью добровольцев, в том числе при оказании медицинской помощи гражданам, страдающим заболеваниями, предоставляющими опасность для окружающих.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, в целях возмещения вреда жизни или здоровью добровольца (волонтера) выплачивается компенсация за счет средств федерального бюджета, если вред жизни или здоровью понесен добровольцем (волонтером) при осуществлении деятельности, связанной с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и их последствий, оказанием помощи пострадавшим, предоставлением медицинской помощи гражданам с опасными заболеваниями и поиском лиц, пропавших без вести.
Закон предусматривает, что компенсация будет назначена, если сведения о волонтере, жизни и здоровью которого причинен вред, содержатся в единой информационной системе в сфере развития добровольчества. Также компенсации производятся независимо от других сумм, которые выплачиваются волонтеру. Размер компенсации устанавливается правительством РФ.
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