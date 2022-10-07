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В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости, 07.10.2022
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В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости, 07.10.2022
В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 22 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T07:26
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роман старовойт
курская область
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 22 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор попросил жителей области проявлять бдительность, сообщать о подозрительных гражданах, предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112."Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.
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роман старовойт, курская область
Роман Старовойт, Курская область
07:26 07.10.2022 (обновлено: 07:32 07.10.2022)
 
В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности до 22 октября

© РИА Новости / Пресс-служба администрации Курской области / Перейти в медиабанкГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Курской области
Перейти в медиабанк
Губернатор Курской области Роман Старовойт . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 22 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Уважаемые куряне! В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 7 октября на 15 суток до 22 октября", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Губернатор попросил жителей области проявлять бдительность, сообщать о подозрительных гражданах, предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112.
"Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 09:02В России
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Роман СтаровойтКурская область
 
 
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