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В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости, 07.10.2022
В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 22 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T07:26
2022-10-07T07:26
2022-10-07T07:32
роман старовойт
курская область
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 22 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор попросил жителей области проявлять бдительность, сообщать о подозрительных гражданах, предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112."Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.
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роман старовойт, курская область
Роман Старовойт, Курская область
07:26 07.10.2022 (обновлено: 07:32 07.10.2022)
В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности до 22 октября