https://ria.ru/20221007/starovoyt-1822126415.html

В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости, 07.10.2022

В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 22 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T07:26

2022-10-07T07:26

2022-10-07T07:32

роман старовойт

курская область

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 22 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор попросил жителей области проявлять бдительность, сообщать о подозрительных гражданах, предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112."Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220606/obstrne-1793362463.html

курская область

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роман старовойт, курская область