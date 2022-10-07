https://ria.ru/20221007/pozdravlenie-1822159205.html
Пушилин поздравил Путина с днем рождения
Пушилин поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2022
Пушилин поздравил Путина с днем рождения
Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, пожелав здоровья, счастья и новых побед. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:58
2022-10-07T10:58
2022-10-07T10:58
общество
владимир путин
денис пушилин
россия
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, пожелав здоровья, счастья и новых побед.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет рабочие мероприятия в свой день рождения, 7 октября."Трудно переоценить роль Владимира Владимировича Путина в судьбе Донбасса. Президент Российской Федерации на протяжении восьми с половиной лет принимал самое деятельное участие в том, чтобы помочь установить мир в регионе, обеспечить права, да и просто выжить людям", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.По его словам, имя президента РФ навсегда для жителей Донбасса связано с "самым важным событием в новейшей истории – возвращением домой"."Особая признательность за освободительную операцию, которая для нас стала поистине спасением. Неудивительно, что так велико доверие к Владимиру Путину жителей Донбасса. От имени своих земляков выражаю безмерную благодарность президенту Российской Федерации и в день его рождения выражаю самые искренние пожелания здоровья, счастья и новых побед во имя великой России и ее народа", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20221005/putin-1821679071.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, владимир путин, денис пушилин, россия
Общество, Владимир Путин, Денис Пушилин, Россия
Пушилин поздравил Путина с днем рождения
Врио главы ДНР Пушилин поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему новых побед
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости.
Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил
президента России Владимира Путина с днем рождения, пожелав здоровья, счастья и новых побед.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет рабочие мероприятия в свой день рождения, 7 октября.
"Трудно переоценить роль Владимира Владимировича Путина в судьбе Донбасса
. Президент Российской Федерации на протяжении восьми с половиной лет принимал самое деятельное участие в том, чтобы помочь установить мир в регионе, обеспечить права, да и просто выжить людям", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, имя президента РФ навсегда для жителей Донбасса связано с "самым важным событием в новейшей истории – возвращением домой".
"Особая признательность за освободительную операцию, которая для нас стала поистине спасением. Неудивительно, что так велико доверие к Владимиру Путину жителей Донбасса. От имени своих земляков выражаю безмерную благодарность президенту Российской Федерации и в день его рождения выражаю самые искренние пожелания здоровья, счастья и новых побед во имя великой России и ее народа", - добавил Пушилин.