https://ria.ru/20221007/obstrely-1822137363.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами - РИА Новости, 07.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, еще 11 снарядов калибра 152 миллиметра выпущено по... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:11

2022-10-07T09:11

2022-10-07T09:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

днр

докучаевск

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ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, еще 11 снарядов калибра 152 миллиметра выпущено по Ясиноватой и поселкам Гольмовский и Пантелеймоновка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 8.23 был обстрелян Ленинский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров, в 5.20 украинские военные выпустили пять снарядов указанного калибра по городу Докучаевск.По данным ведомства, в 3.18, 6.50 и 8.40 со стороны Украины обстреляли поселки Гольмовский, Пантелеймоновка и город Ясиноватая, выпустив по ним в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html

донецк (днр)

докучаевск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), днр, докучаевск