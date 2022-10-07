09:11 07.10.2022 (обновлено: 09:45 07.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку и Докучаевску
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ проводит осмотр территории, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, еще 11 снарядов калибра 152 миллиметра выпущено по Ясиноватой и поселкам Гольмовский и Пантелеймоновка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 8.23 был обстрелян Ленинский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров, в 5.20 украинские военные выпустили пять снарядов указанного калибра по городу Докучаевск.
По данным ведомства, в 3.18, 6.50 и 8.40 со стороны Украины обстреляли поселки Гольмовский, Пантелеймоновка и город Ясиноватая, выпустив по ним в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.