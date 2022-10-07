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Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами - РИА Новости, 07.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/obstrely-1822137363.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами - РИА Новости, 07.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, еще 11 снарядов калибра 152 миллиметра выпущено по... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:11
2022-10-07T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
докучаевск
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ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, еще 11 снарядов калибра 152 миллиметра выпущено по Ясиноватой и поселкам Гольмовский и Пантелеймоновка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 8.23 был обстрелян Ленинский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров, в 5.20 украинские военные выпустили пять снарядов указанного калибра по городу Докучаевск.По данным ведомства, в 3.18, 6.50 и 8.40 со стороны Украины обстреляли поселки Гольмовский, Пантелеймоновка и город Ясиноватая, выпустив по ним в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), днр, докучаевск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), ДНР, Докучаевск
09:11 07.10.2022 (обновлено: 09:45 07.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку и Докучаевску

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ проводит осмотр территории, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, еще 11 снарядов калибра 152 миллиметра выпущено по Ясиноватой и поселкам Гольмовский и Пантелеймоновка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 8.23 был обстрелян Ленинский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров, в 5.20 украинские военные выпустили пять снарядов указанного калибра по городу Докучаевск.
По данным ведомства, в 3.18, 6.50 и 8.40 со стороны Украины обстреляли поселки Гольмовский, Пантелеймоновка и город Ясиноватая, выпустив по ним в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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