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Попадание по автобусу в Херсоне не было случайным, заявил Стремоусов - РИА Новости, 07.10.2022
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Попадание по автобусу в Херсоне не было случайным, заявил Стремоусов
Попадание по автобусу в Херсоне не было случайным, заявил Стремоусов - РИА Новости, 07.10.2022
Попадание по автобусу в Херсоне не было случайным, заявил Стремоусов
Украинские войска намеренно целились по автобусу с мирными жителями в Херсонской области, удар нанесен практически в километре от переправы, заявил замглавы... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:50
2022-10-07T14:07
херсон
происшествия
кирилл стремоусов
херсонская область
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска намеренно целились по автобусу с мирными жителями в Херсонской области, удар нанесен практически в километре от переправы, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее в пятницу украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Дарьевского моста в Херсонской области, одна из ракет попала в автобус с мирными жителями, в результате пятеро человек погибли, пять ранены."Целились прицельно по автобусу, потому что попадание произошло буквально в 1,5 метрах от автобуса и где-то примерно в 800 метрах от самой переправы. То есть переправа находится практически в километре от того места, где прилетела ракета. Попали конкретно в автобус. Говорить о том, что это было случайно или это мы сами стреляли по своим же гражданам, то это уже, конечно, абсурд", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
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херсон, происшествия, кирилл стремоусов, херсонская область
Херсон, Происшествия, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
13:50 07.10.2022 (обновлено: 14:07 07.10.2022)
 
Попадание по автобусу в Херсоне не было случайным, заявил Стремоусов

Стремоусов: ВСУ целились в автобус с мирными жителями в Херсоне, это не было случайностью

Место удара по автобусу у Дарьевского моста в Херсонской области
Место удара по автобусу у Дарьевского моста в Херсонской области
Место удара по автобусу у Дарьевского моста в Херсонской области
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска намеренно целились по автобусу с мирными жителями в Херсонской области, удар нанесен практически в километре от переправы, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее в пятницу украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Дарьевского моста в Херсонской области, одна из ракет попала в автобус с мирными жителями, в результате пятеро человек погибли, пять ранены.
"Целились прицельно по автобусу, потому что попадание произошло буквально в 1,5 метрах от автобуса и где-то примерно в 800 метрах от самой переправы. То есть переправа находится практически в километре от того места, где прилетела ракета. Попали конкретно в автобус. Говорить о том, что это было случайно или это мы сами стреляли по своим же гражданам, то это уже, конечно, абсурд", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
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ХерсонПроисшествияКирилл СтремоусовХерсонская область
 
 
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