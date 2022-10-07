https://ria.ru/20221007/kherson-1822219162.html

Попадание по автобусу в Херсоне не было случайным, заявил Стремоусов

Попадание по автобусу в Херсоне не было случайным, заявил Стремоусов - РИА Новости, 07.10.2022

Попадание по автобусу в Херсоне не было случайным, заявил Стремоусов

Украинские войска намеренно целились по автобусу с мирными жителями в Херсонской области, удар нанесен практически в километре от переправы, заявил замглавы... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:50

2022-10-07T13:50

2022-10-07T14:07

херсон

происшествия

кирилл стремоусов

херсонская область

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска намеренно целились по автобусу с мирными жителями в Херсонской области, удар нанесен практически в километре от переправы, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее в пятницу украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Дарьевского моста в Херсонской области, одна из ракет попала в автобус с мирными жителями, в результате пятеро человек погибли, пять ранены."Целились прицельно по автобусу, потому что попадание произошло буквально в 1,5 метрах от автобуса и где-то примерно в 800 метрах от самой переправы. То есть переправа находится практически в километре от того места, где прилетела ракета. Попали конкретно в автобус. Говорить о том, что это было случайно или это мы сами стреляли по своим же гражданам, то это уже, конечно, абсурд", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221007/udar-1822183869.html

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херсонская область

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Дарья Буймова

херсон, происшествия, кирилл стремоусов, херсонская область