https://ria.ru/20221007/kherson-1822219162.html
Попадание по автобусу в Херсоне не было случайным, заявил Стремоусов
Попадание по автобусу в Херсоне не было случайным, заявил Стремоусов - РИА Новости, 07.10.2022
Попадание по автобусу в Херсоне не было случайным, заявил Стремоусов
Украинские войска намеренно целились по автобусу с мирными жителями в Херсонской области, удар нанесен практически в километре от переправы, заявил замглавы... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:50
2022-10-07T13:50
2022-10-07T14:07
херсон
происшествия
кирилл стремоусов
херсонская область
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска намеренно целились по автобусу с мирными жителями в Херсонской области, удар нанесен практически в километре от переправы, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее в пятницу украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Дарьевского моста в Херсонской области, одна из ракет попала в автобус с мирными жителями, в результате пятеро человек погибли, пять ранены."Целились прицельно по автобусу, потому что попадание произошло буквально в 1,5 метрах от автобуса и где-то примерно в 800 метрах от самой переправы. То есть переправа находится практически в километре от того места, где прилетела ракета. Попали конкретно в автобус. Говорить о том, что это было случайно или это мы сами стреляли по своим же гражданам, то это уже, конечно, абсурд", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221007/udar-1822183869.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, происшествия, кирилл стремоусов, херсонская область
Херсон, Происшествия, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
13:50 07.10.2022 (обновлено: 14:07 07.10.2022)
Попадание по автобусу в Херсоне не было случайным, заявил Стремоусов
Стремоусов: ВСУ целились в автобус с мирными жителями в Херсоне, это не было случайностью