https://ria.ru/20221007/izbienie-1822214691.html

Полиция проверяет данные об избиении школьницы на Ямале

Полиция проверяет данные об избиении школьницы на Ямале - РИА Новости, 07.10.2022

Полиция проверяет данные об избиении школьницы на Ямале

Сотрудники полиции проверяют информацию об избиении девятилетней девочки одноклассниками в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили РИА... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:35

2022-10-07T13:35

2022-10-07T13:35

происшествия

ноябрьск

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют информацию об избиении девятилетней девочки одноклассниками в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Ранее местные СМИ написали, что несколько школьников в Ноябрьске избили сверстницу, при этом один из обидчиков держал девочку, а другой наносил удары. После произошедшего, по данным СМИ, пострадавшая была госпитализирована в больницу с травмой живота."Полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20221007/sledstvie-1822119444.html

ноябрьск

ямал

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происшествия, ноябрьск, ямал