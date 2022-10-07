https://ria.ru/20221007/donbass-1822145237.html

Украинские войска 52 раза обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска 52 раза обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 07.10.2022

Украинские войска 52 раза обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 212 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:57

2022-10-07T09:57

2022-10-07T09:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 212 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 мм. На горловском - артиллерию 155, 152 и 122 мм, НАР, минометы 120 мм. Выпустив 212 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огонь попали районы восьми населенных пунктов, включая Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловку, Ясиноватую, Минеральное, Макеевку, Докучаевск.В предыдущие сутки ведомство зафиксировано 57 обстрелов со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221007/obstrely-1822137363.html

https://ria.ru/20221007/obstrel-1822116495.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)