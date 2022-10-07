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Украинские войска 52 раза обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 07.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/donbass-1822145237.html
Украинские войска 52 раза обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска 52 раза обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 07.10.2022
Украинские войска 52 раза обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 212 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:57
2022-10-07T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 212 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 мм. На горловском - артиллерию 155, 152 и 122 мм, НАР, минометы 120 мм. Выпустив 212 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огонь попали районы восьми населенных пунктов, включая Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловку, Ясиноватую, Минеральное, Макеевку, Докучаевск.В предыдущие сутки ведомство зафиксировано 57 обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221007/obstrely-1822137363.html
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донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк (ДНР)
09:57 07.10.2022 (обновлено: 09:58 07.10.2022)
 
Украинские войска 52 раза обстреляли ДНР за сутки

Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили 212 боеприпасов по республике

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в медиабанкОбломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела
Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
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Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 212 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 мм. На горловском - артиллерию 155, 152 и 122 мм, НАР, минометы 120 мм. Выпустив 212 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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В предыдущие сутки ведомство зафиксировано 57 обстрелов со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)
 
 
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