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Польша с начала года пыталась вытеснить 1,2 тысячи мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 07.10.2022
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Польша с начала года пыталась вытеснить 1,2 тысячи мигрантов в Белоруссию
Польша с начала года пыталась вытеснить 1,2 тысячи мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 07.10.2022
Польша с начала года пыталась вытеснить 1,2 тысячи мигрантов в Белоруссию
Польша с начала текущего года пыталась вытеснить 1,2 тысячи мигрантов на белорусскую территорию, заявил председатель Государственного пограничного комитета... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:31
2022-10-07T09:47
в мире
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польша
белоруссия
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Польша с начала текущего года пыталась вытеснить 1,2 тысячи мигрантов на белорусскую территорию, заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых на границе с Белоруссией нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. Вильнюс и Рига обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию."В этом году польские пограничники пытались вытеснить 1,2 тысячи беженцев в Беларусь", - приводит Sputnik Беларусь слова Лаппо.Глава Госпогранкомитета отметил, что Польша продолжает демонстративное выдавливание тех мигрантов, которых они содержали у себя и которые приехали из Германии.Он также заявил, что польская сторона продолжает строительство заграждений на границе. "Уже сейчас построено 180 километров. Практически весь сухопутный участок границы они перекрыли забором. Но его строительство не дало ожидаемых результатов по сдерживанию нелегальной миграции", - констатировал глава белорусского погранкомитета.Кроме того, продолжил он, "на границу выведено около 7 тысяч человек: пограничники, вооруженные силы, территориальная оборона".По словам председателя Госпогранкомитета, на отдельных направлениях белорусской границы постоянно ведется воздушная и военная разведка, действуют спецподразделения польских вооруженных сил. "С 1 июля этого года Польша ввела запрет на посещение зоны в 200 метров вдоль всей границы для всех граждан и неграждан Польши", - заметил он.Вместе с тем, подчеркнул Лаппо, обстановка у границ республики остается "прогнозируемой и контролируемой".По словам Лаппо, ситуация, схожая с обстановкой на границе с Польшей, наблюдается и на границах с Литвой и Латвией. "Схожие тенденции наблюдаются и на прибалтийском направлении. Протяженность колючей проволоки на белорусско-литовской границе составляет 470 километров. Не отстает от них Латвия, которая на данный момент построила 7 километров и собирается построить еще 172 километра", - сообщил глава Госпогранкомитета.По его словам, "аналогично полякам, прибалты тоже вытесняют мигрантов, но в меньшем количестве". "На два государства приходится около тысячи попыток вытеснения иностранцев. Для этого они используют разрывы в инженерных заграждениях", - сказал Лаппо.
https://ria.ru/20221003/britaniya-1821053840.html
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в мире, россия, польша, белоруссия, латвия
В мире, Россия, Польша, Белоруссия, Латвия
09:31 07.10.2022 (обновлено: 09:47 07.10.2022)
 
Польша с начала года пыталась вытеснить 1,2 тысячи мигрантов в Белоруссию

Польша с начала года пыталась вытеснить 1,2 тысячи мигрантов на территорию Белоруссии

© AP Photo / Sergei GritsЛюди на границе Польши
Люди на границе Польши - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Люди на границе Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Польша с начала текущего года пыталась вытеснить 1,2 тысячи мигрантов на белорусскую территорию, заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых на границе с Белоруссией нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. Вильнюс и Рига обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
"В этом году польские пограничники пытались вытеснить 1,2 тысячи беженцев в Беларусь", - приводит Sputnik Беларусь слова Лаппо.
Глава Госпогранкомитета отметил, что Польша продолжает демонстративное выдавливание тех мигрантов, которых они содержали у себя и которые приехали из Германии.
Он также заявил, что польская сторона продолжает строительство заграждений на границе. "Уже сейчас построено 180 километров. Практически весь сухопутный участок границы они перекрыли забором. Но его строительство не дало ожидаемых результатов по сдерживанию нелегальной миграции", - констатировал глава белорусского погранкомитета.
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Кроме того, продолжил он, "на границу выведено около 7 тысяч человек: пограничники, вооруженные силы, территориальная оборона".
По словам председателя Госпогранкомитета, на отдельных направлениях белорусской границы постоянно ведется воздушная и военная разведка, действуют спецподразделения польских вооруженных сил. "С 1 июля этого года Польша ввела запрет на посещение зоны в 200 метров вдоль всей границы для всех граждан и неграждан Польши", - заметил он.
Вместе с тем, подчеркнул Лаппо, обстановка у границ республики остается "прогнозируемой и контролируемой".
По словам Лаппо, ситуация, схожая с обстановкой на границе с Польшей, наблюдается и на границах с Литвой и Латвией. "Схожие тенденции наблюдаются и на прибалтийском направлении. Протяженность колючей проволоки на белорусско-литовской границе составляет 470 километров. Не отстает от них Латвия, которая на данный момент построила 7 километров и собирается построить еще 172 километра", - сообщил глава Госпогранкомитета.
По его словам, "аналогично полякам, прибалты тоже вытесняют мигрантов, но в меньшем количестве". "На два государства приходится около тысячи попыток вытеснения иностранцев. Для этого они используют разрывы в инженерных заграждениях", - сказал Лаппо.
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