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Британского депутата шокировало число бездомных беженцев с Украины

Британского депутата шокировало число бездомных беженцев с Украины - РИА Новости, 07.10.2022

Британского депутата шокировало число бездомных беженцев с Украины

В Англии за один месяц на 22 процента увеличилось число украинских беженцев, которые в качестве бездомных обращаются за помощью к местным властям, что... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T02:38

2022-10-07T02:38

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В Англии за один месяц на 22 процента увеличилось число украинских беженцев, которые в качестве бездомных обращаются за помощью к местным властям, что "шокировало" депутата британского парламента Лейлу Моран, сообщает газета The Independent.По данным издания, всего с февраля этого года за помощью к местным советам обратились 1915 украинских семей, которые оказались бездомными или находятся под угрозой остаться без крова, причем только за последний месяц поступили обращения от 350 семей. Это побудило местные власти потребовать от правительства "срочных решений", говорится в материале.Моран назвала это цифры "шокирующими", призвав правительство к немедленным действиям и добавив, что в противном случае оно "рискует нарушить обещание, данное украинскому народу".Благотворительные организации предупреждают, что проблема "обострится в ближайшие месяцы", так как соглашения с арендодателями в рамках программы "Дома для Украины" подходят к концу. Ассоциация местного самоуправления Англии заявила, что она "глубоко обеспокоена" растущим числом украинцев, которые признаются бездомными.При этом по данным одной из благотворительных организаций, занимающейся поддержкой беженцев с Украины в Соединенном Королевстве, данные местных властей "значительно занижены".Ранее газета The Guardian сообщала, что по меньшей мере 50 тысяч украинских беженцев в Британии в следующем году могут оказаться без жилья.

https://ria.ru/20221003/britaniya-1821053840.html

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