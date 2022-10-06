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ВСУ стянули до десяти тысяч человек в районе Северска и Торского
ВСУ стянули до десяти тысяч человек в районе Северска и Торского - РИА Новости, 06.10.2022
ВСУ стянули до десяти тысяч человек в районе Северска и Торского
Украинские войска стянули до 10 тысяч человек в районе населенных пунктов Северск и Торское, сообщил представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:42
2022-10-06T13:42
2022-10-06T14:15
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
родион мирошник
северск
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска стянули до 10 тысяч человек в районе населенных пунктов Северск и Торское, сообщил представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник."Вражеские группировки кучкуются в районе Северска и Торского. По экспертным оценкам туда стянуто до 10 тысяч человек живой силы нацистов. Есть техника, подразделения наемников, артиллерия и РСЗО", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221006/pushilin-1821948111.html
луганская народная республика
северск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины, родион мирошник, северск
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Родион Мирошник, Северск
13:42 06.10.2022 (обновлено: 14:15 06.10.2022)
ВСУ стянули до десяти тысяч человек в районе Северска и Торского
В ЛНР заявили, что ВСУ стянули до десяти тысяч человек в районе Северска и Торского