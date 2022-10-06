https://ria.ru/20221006/voyska-1821961297.html

ВСУ стянули до десяти тысяч человек в районе Северска и Торского

ВСУ стянули до десяти тысяч человек в районе Северска и Торского - РИА Новости, 06.10.2022

ВСУ стянули до десяти тысяч человек в районе Северска и Торского

Украинские войска стянули до 10 тысяч человек в районе населенных пунктов Северск и Торское, сообщил представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:42

2022-10-06T13:42

2022-10-06T14:15

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

родион мирошник

северск

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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска стянули до 10 тысяч человек в районе населенных пунктов Северск и Торское, сообщил представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник."Вражеские группировки кучкуются в районе Северска и Торского. По экспертным оценкам туда стянуто до 10 тысяч человек живой силы нацистов. Есть техника, подразделения наемников, артиллерия и РСЗО", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221006/pushilin-1821948111.html

луганская народная республика

северск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, родион мирошник, северск