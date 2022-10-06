Рейтинг@Mail.ru
Рекреационный центр появится на окраине Битцевского леса в Москве - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221006/tsentr-1821981980.html
Рекреационный центр появится на окраине Битцевского леса в Москве
Рекреационный центр появится на окраине Битцевского леса в Москве - РИА Новости, 06.10.2022
Рекреационный центр появится на окраине Битцевского леса в Москве
Локальный рекреационный центр "Спортивные активности" появится на окраине Битцевского леса в районе Коньково ЮЗАО Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:00
2022-10-06T15:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821980309_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_0f6ee019be2aa80dc272966f18643ef3.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Локальный рекреационный центр "Спортивные активности" появится на окраине Битцевского леса в районе Коньково ЮЗАО Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Локальный рекреационный центр "Спортивные активности" появится в районе Коньково ЮЗАО на окраине Битцевского леса. В рамках реабилитации природной территории новое пространство создадим на участке прогулочной зоны, где разрешено обустройство площадок для спокойного и активного отдыха и игр с детьми. Рекреационный центр позволит проводить время с пользой и изучать природу, не заходя в лес. Это снизит нагрузку на центральную часть парка", - сказано в сообщении.Сообщается, что в рамках проекта городские службы обустроили дорожку для прогулок, бега и поездок на велосипеде, установили фонари с направленным световым потоком, чтобы освещение не мешало обитателям парка, завершают обустройство спортивных площадок: установили тренажеры, скоро уложат финишный слой покрытия, монтируют оборудование на детской площадке для ребят разных возрастов, там появятся комплекс с башенкой и скатной горкой, качалки на пружинах и полоса препятствий, поставят шезлонги, перголы и навесы с лавочками, сделают зоны для игры в шахматы и пинг-понг.
https://realty.ria.ru/20220818/moskva-1810363521.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821980309_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_a412182ce7a7b51bdb3ba6d819786354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество
15:00 06.10.2022
 

Рекреационный центр появится на окраине Битцевского леса в Москве

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыЛокальный рекреационный центр "Спортивные активности" появится на окраине Битцевского леса
Локальный рекреационный центр Спортивные активности появится на окраине Битцевского леса - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Локальный рекреационный центр "Спортивные активности" появится на окраине Битцевского леса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Локальный рекреационный центр "Спортивные активности" появится на окраине Битцевского леса в районе Коньково ЮЗАО Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Локальный рекреационный центр "Спортивные активности" появится в районе Коньково ЮЗАО на окраине Битцевского леса. В рамках реабилитации природной территории новое пространство создадим на участке прогулочной зоны, где разрешено обустройство площадок для спокойного и активного отдыха и игр с детьми. Рекреационный центр позволит проводить время с пользой и изучать природу, не заходя в лес. Это снизит нагрузку на центральную часть парка", - сказано в сообщении.
Сообщается, что в рамках проекта городские службы обустроили дорожку для прогулок, бега и поездок на велосипеде, установили фонари с направленным световым потоком, чтобы освещение не мешало обитателям парка, завершают обустройство спортивных площадок: установили тренажеры, скоро уложат финишный слой покрытия, монтируют оборудование на детской площадке для ребят разных возрастов, там появятся комплекс с башенкой и скатной горкой, качалки на пружинах и полоса препятствий, поставят шезлонги, перголы и навесы с лавочками, сделают зоны для игры в шахматы и пинг-понг.
Синица - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 09:04Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Битцевском лесу в Москве появится рекреационный центр "Птичий дом"
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала