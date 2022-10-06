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Рекреационный центр появится на окраине Битцевского леса в Москве
Рекреационный центр появится на окраине Битцевского леса в Москве - РИА Новости, 06.10.2022
Рекреационный центр появится на окраине Битцевского леса в Москве
Локальный рекреационный центр "Спортивные активности" появится на окраине Битцевского леса в районе Коньково ЮЗАО Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:00
2022-10-06T15:00
2022-10-06T15:00
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Локальный рекреационный центр "Спортивные активности" появится на окраине Битцевского леса в районе Коньково ЮЗАО Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Локальный рекреационный центр "Спортивные активности" появится в районе Коньково ЮЗАО на окраине Битцевского леса. В рамках реабилитации природной территории новое пространство создадим на участке прогулочной зоны, где разрешено обустройство площадок для спокойного и активного отдыха и игр с детьми. Рекреационный центр позволит проводить время с пользой и изучать природу, не заходя в лес. Это снизит нагрузку на центральную часть парка", - сказано в сообщении.Сообщается, что в рамках проекта городские службы обустроили дорожку для прогулок, бега и поездок на велосипеде, установили фонари с направленным световым потоком, чтобы освещение не мешало обитателям парка, завершают обустройство спортивных площадок: установили тренажеры, скоро уложат финишный слой покрытия, монтируют оборудование на детской площадке для ребят разных возрастов, там появятся комплекс с башенкой и скатной горкой, качалки на пружинах и полоса препятствий, поставят шезлонги, перголы и навесы с лавочками, сделают зоны для игры в шахматы и пинг-понг.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Локальный рекреационный центр "Спортивные активности" появится на окраине Битцевского леса в районе Коньково ЮЗАО Москвы
, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Локальный рекреационный центр "Спортивные активности" появится в районе Коньково ЮЗАО на окраине Битцевского леса. В рамках реабилитации природной территории новое пространство создадим на участке прогулочной зоны, где разрешено обустройство площадок для спокойного и активного отдыха и игр с детьми. Рекреационный центр позволит проводить время с пользой и изучать природу, не заходя в лес. Это снизит нагрузку на центральную часть парка", - сказано в сообщении.
Сообщается, что в рамках проекта городские службы обустроили дорожку для прогулок, бега и поездок на велосипеде, установили фонари с направленным световым потоком, чтобы освещение не мешало обитателям парка, завершают обустройство спортивных площадок: установили тренажеры, скоро уложат финишный слой покрытия, монтируют оборудование на детской площадке для ребят разных возрастов, там появятся комплекс с башенкой и скатной горкой, качалки на пружинах и полоса препятствий, поставят шезлонги, перголы и навесы с лавочками, сделают зоны для игры в шахматы и пинг-понг.