https://ria.ru/20221006/tsentr-1821981980.html

Рекреационный центр появится на окраине Битцевского леса в Москве

Рекреационный центр появится на окраине Битцевского леса в Москве - РИА Новости, 06.10.2022

Рекреационный центр появится на окраине Битцевского леса в Москве

Локальный рекреационный центр "Спортивные активности" появится на окраине Битцевского леса в районе Коньково ЮЗАО Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:00

2022-10-06T15:00

2022-10-06T15:00

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Локальный рекреационный центр "Спортивные активности" появится на окраине Битцевского леса в районе Коньково ЮЗАО Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Локальный рекреационный центр "Спортивные активности" появится в районе Коньково ЮЗАО на окраине Битцевского леса. В рамках реабилитации природной территории новое пространство создадим на участке прогулочной зоны, где разрешено обустройство площадок для спокойного и активного отдыха и игр с детьми. Рекреационный центр позволит проводить время с пользой и изучать природу, не заходя в лес. Это снизит нагрузку на центральную часть парка", - сказано в сообщении.Сообщается, что в рамках проекта городские службы обустроили дорожку для прогулок, бега и поездок на велосипеде, установили фонари с направленным световым потоком, чтобы освещение не мешало обитателям парка, завершают обустройство спортивных площадок: установили тренажеры, скоро уложат финишный слой покрытия, монтируют оборудование на детской площадке для ребят разных возрастов, там появятся комплекс с башенкой и скатной горкой, качалки на пружинах и полоса препятствий, поставят шезлонги, перголы и навесы с лавочками, сделают зоны для игры в шахматы и пинг-понг.

https://realty.ria.ru/20220818/moskva-1810363521.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, общество