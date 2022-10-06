https://ria.ru/20221006/toplivo-1821960186.html

Департаменту Нор во Франции пришлось вскрыть стратегический запас топлива

Департаменту Нор во Франции пришлось вскрыть стратегический запас топлива - РИА Новости, 06.10.2022

Департаменту Нор во Франции пришлось вскрыть стратегический запас топлива

Власти департамента Нор на севере Франции начали использовать стратегические хранилища топлива, чтобы подавать его на опустевшие на фоне продолжающейся... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:39

2022-10-06T13:39

2022-10-06T13:39

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ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости. Власти департамента Нор на севере Франции начали использовать стратегические хранилища топлива, чтобы подавать его на опустевшие на фоне продолжающейся забастовки заправки компании TotalEnergies, сообщил в четверг телеканал BFMTV."Префектура департамента Нор объявила, что начала использование стратегических хранилищ топлива, чтобы до конца недели заполнить пустующие заправки", – сообщил телеканал со ссылкой на коммюнике префектуры.Как отмечает телеканал, в некоторых регионах Франции на каждой второй заправке отсутствует как минимум один вид топлива. Префектура департаментов Нор и Па-де-Кале предупредила, что может ввести ограничения на заправку частных автомобилей."В случае ухудшения ситуации префект введет ограничения для некоторых заправочных станций, до настоящего момента открытых для публики, с тем, чтобы они продавали бензин исключительно приоритетному транспорту – силам правопорядка, службам спасения и скорой помощи", – сообщила префектура.Накануне официальный представитель французского кабмина Оливье Веран сообщил, что 12% заправок во Франции испытывают недостаток как минимум одного вида топлива. В некоторых регионах Франции эта цифра доходит до 30%.Во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies. В прошлый вторник профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.В компании отметили, что забастовка не поставит под угрозу снабжение заправочных станций в краткосрочной перспективе, однако только лишь на завод в Нормандии приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции.Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.

https://ria.ru/20221004/frg-1821576432.html

https://ria.ru/20221003/velikobritaniya-1821055796.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, нормандия, гавр