https://ria.ru/20221006/toplivo-1821960186.html
Департаменту Нор во Франции пришлось вскрыть стратегический запас топлива
Департаменту Нор во Франции пришлось вскрыть стратегический запас топлива - РИА Новости, 06.10.2022
Департаменту Нор во Франции пришлось вскрыть стратегический запас топлива
Власти департамента Нор на севере Франции начали использовать стратегические хранилища топлива, чтобы подавать его на опустевшие на фоне продолжающейся... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:39
2022-10-06T13:39
2022-10-06T13:39
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нормандия
гавр
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ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости. Власти департамента Нор на севере Франции начали использовать стратегические хранилища топлива, чтобы подавать его на опустевшие на фоне продолжающейся забастовки заправки компании TotalEnergies, сообщил в четверг телеканал BFMTV."Префектура департамента Нор объявила, что начала использование стратегических хранилищ топлива, чтобы до конца недели заполнить пустующие заправки", – сообщил телеканал со ссылкой на коммюнике префектуры.Как отмечает телеканал, в некоторых регионах Франции на каждой второй заправке отсутствует как минимум один вид топлива. Префектура департаментов Нор и Па-де-Кале предупредила, что может ввести ограничения на заправку частных автомобилей."В случае ухудшения ситуации префект введет ограничения для некоторых заправочных станций, до настоящего момента открытых для публики, с тем, чтобы они продавали бензин исключительно приоритетному транспорту – силам правопорядка, службам спасения и скорой помощи", – сообщила префектура.Накануне официальный представитель французского кабмина Оливье Веран сообщил, что 12% заправок во Франции испытывают недостаток как минимум одного вида топлива. В некоторых регионах Франции эта цифра доходит до 30%.Во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies. В прошлый вторник профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.В компании отметили, что забастовка не поставит под угрозу снабжение заправочных станций в краткосрочной перспективе, однако только лишь на завод в Нормандии приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции.Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.
https://ria.ru/20221004/frg-1821576432.html
https://ria.ru/20221003/velikobritaniya-1821055796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, нормандия, гавр
В мире, Франция, Нормандия, Гавр
Департаменту Нор во Франции пришлось вскрыть стратегический запас топлива
Департамент Нор во Франции вскрыл стратегический запас топлива из-за дефицита на АЗС
ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости.
Власти департамента Нор на севере Франции начали использовать стратегические хранилища топлива, чтобы подавать его на опустевшие на фоне продолжающейся забастовки заправки компании TotalEnergies, сообщил
в четверг телеканал BFMTV.
"Префектура департамента Нор объявила, что начала использование стратегических хранилищ топлива, чтобы до конца недели заполнить пустующие заправки", – сообщил телеканал со ссылкой на коммюнике префектуры.
Как отмечает телеканал, в некоторых регионах Франции на каждой второй заправке отсутствует как минимум один вид топлива. Префектура департаментов Нор и Па-де-Кале предупредила, что может ввести ограничения на заправку частных автомобилей.
"В случае ухудшения ситуации префект введет ограничения для некоторых заправочных станций, до настоящего момента открытых для публики, с тем, чтобы они продавали бензин исключительно приоритетному транспорту – силам правопорядка, службам спасения и скорой помощи", – сообщила префектура.
Накануне официальный представитель французского кабмина Оливье Веран сообщил, что 12% заправок во Франции испытывают недостаток как минимум одного вида топлива. В некоторых регионах Франции эта цифра доходит до 30%.
Во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies. В прошлый вторник профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.
Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр
в Нормандии
, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.
В компании отметили, что забастовка не поставит под угрозу снабжение заправочных станций в краткосрочной перспективе, однако только лишь на завод в Нормандии приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции.
Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.