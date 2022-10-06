https://ria.ru/20221006/sledstvie-1821865116.html
Следователи раскрыли обстоятельства гибели экс-участницы "Дома-2"
Следователи раскрыли обстоятельства гибели экс-участницы "Дома-2" - РИА Новости, 06.10.2022
Следователи раскрыли обстоятельства гибели экс-участницы "Дома-2"
Тело женщины, найденной в середине августа в акватории Финского залива, принадлежит экс-участнице "Дома-2" Анастасии Кочервей, это показала генетическая... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T06:51
2022-10-06T06:51
2022-10-06T06:51
происшествия
финский залив
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Тело женщины, найденной в середине августа в акватории Финского залива, принадлежит экс-участнице "Дома-2" Анастасии Кочервей, это показала генетическая экспертиза, проведенная следователями.Как сообщили в пресс-службе петербургского главка Следственного комитета, в ходе экспертизы было установлено кровное родство погибшей с ее родственниками из Краснодарского края. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не найдено. По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".Источник в правоохранительных органах подтвердил порталу "Невские новости", что речь в сообщении ведомства идет именно о Кочервей.Анастасия Кочервей в 2017 году снялась в передаче "Давай поженимся!". С апреля по август 2018 года она участвовала в проекте "Дом-2". Через некоторое время девушка переехала в Дубай, где стала менеджером по продаже элитной недвижимости в крупной строительной компании.
https://ria.ru/20200816/1575843093.html
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происшествия, финский залив, россия
Происшествия, Финский залив, Россия
Следователи раскрыли обстоятельства гибели экс-участницы "Дома-2"
Следственный комитет раскрыл детали экспертизы ДНК погибшей экс-участницы "Дома-2"