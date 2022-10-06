Рейтинг@Mail.ru
Следователи раскрыли обстоятельства гибели экс-участницы "Дома-2" - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/sledstvie-1821865116.html
Следователи раскрыли обстоятельства гибели экс-участницы "Дома-2"
Следователи раскрыли обстоятельства гибели экс-участницы "Дома-2" - РИА Новости, 06.10.2022
Следователи раскрыли обстоятельства гибели экс-участницы "Дома-2"
Тело женщины, найденной в середине августа в акватории Финского залива, принадлежит экс-участнице "Дома-2" Анастасии Кочервей, это показала генетическая... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T06:51
2022-10-06T06:51
происшествия
финский залив
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811779835_0:41:750:463_1920x0_80_0_0_5e52752e0ee19cb9f7a77f8b9526580b.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Тело женщины, найденной в середине августа в акватории Финского залива, принадлежит экс-участнице "Дома-2" Анастасии Кочервей, это показала генетическая экспертиза, проведенная следователями.Как сообщили в пресс-службе петербургского главка Следственного комитета, в ходе экспертизы было установлено кровное родство погибшей с ее родственниками из Краснодарского края. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не найдено. По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".Источник в правоохранительных органах подтвердил порталу "Невские новости", что речь в сообщении ведомства идет именно о Кочервей.Анастасия Кочервей в 2017 году снялась в передаче "Давай поженимся!". С апреля по август 2018 года она участвовала в проекте "Дом-2". Через некоторое время девушка переехала в Дубай, где стала менеджером по продаже элитной недвижимости в крупной строительной компании.
https://ria.ru/20200816/1575843093.html
финский залив
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811779835_0:0:750:564_1920x0_80_0_0_ece193337461eb5687476a1a30633e23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, финский залив, россия
Происшествия, Финский залив, Россия
06:51 06.10.2022
 
Следователи раскрыли обстоятельства гибели экс-участницы "Дома-2"

Следственный комитет раскрыл детали экспертизы ДНК погибшей экс-участницы "Дома-2"

© Фото : соцсети Анастасии КочервейАнастасия Кочервей
Анастасия Кочервей - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : соцсети Анастасии Кочервей
Анастасия Кочервей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Тело женщины, найденной в середине августа в акватории Финского залива, принадлежит экс-участнице "Дома-2" Анастасии Кочервей, это показала генетическая экспертиза, проведенная следователями.
Как сообщили в пресс-службе петербургского главка Следственного комитета, в ходе экспертизы было установлено кровное родство погибшей с ее родственниками из Краснодарского края. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не найдено. По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Участница телешоу ДОМ 2 Екатерина Скалон - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
16 августа 2020, 02:03
СМИ: участницу "Дома-2" избил сожитель
Источник в правоохранительных органах подтвердил порталу "Невские новости", что речь в сообщении ведомства идет именно о Кочервей.
Анастасия Кочервей в 2017 году снялась в передаче "Давай поженимся!". С апреля по август 2018 года она участвовала в проекте "Дом-2". Через некоторое время девушка переехала в Дубай, где стала менеджером по продаже элитной недвижимости в крупной строительной компании.
 
ПроисшествияФинский заливРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала