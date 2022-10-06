17:47 06.10.2022 (обновлено: 18:21 06.10.2022)
"Гознак" попал под санкции Евросоюза
Евросоюз ввел санкции против акционерного общества "Гознак"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЛисты с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО "Гознак" в Москве
Листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО "Гознак" в Москве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против акционерного общества "Гознак" - российского производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок, говорится в сообщении, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.
"АО "Гознак" отвечает за печать всех российских паспортов, включая паспорта, раздаваемые в оккупированных регионах Украины, включая Донбасс, а также военные документы для российского сектора обороны… Таким образом, АО "Гознак" ответственен за поддержку материально или финансово действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - сказано в документе.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.