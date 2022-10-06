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"Гознак" попал под санкции Евросоюза - РИА Новости, 06.10.2022
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"Гознак" попал под санкции Евросоюза
"Гознак" попал под санкции Евросоюза - РИА Новости, 06.10.2022
"Гознак" попал под санкции Евросоюза
Евросоюз ввел санкции против акционерного общества "Гознак" - российского производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок, говорится в сообщении,... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:47
2022-10-06T18:21
гознак
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
россия
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против акционерного общества "Гознак" - российского производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок, говорится в сообщении, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС."АО "Гознак" отвечает за печать всех российских паспортов, включая паспорта, раздаваемые в оккупированных регионах Украины, включая Донбасс, а также военные документы для российского сектора обороны… Таким образом, АО "Гознак" ответственен за поддержку материально или финансово действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - сказано в документе.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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гознак, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, россия, санкции
Гознак, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Россия, Санкции
17:47 06.10.2022 (обновлено: 18:21 06.10.2022)
 
"Гознак" попал под санкции Евросоюза

Евросоюз ввел санкции против акционерного общества "Гознак"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЛисты с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО "Гознак" в Москве
Листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО "Гознак" в Москве. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против акционерного общества "Гознак" - российского производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок, говорится в сообщении, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.
"АО "Гознак" отвечает за печать всех российских паспортов, включая паспорта, раздаваемые в оккупированных регионах Украины, включая Донбасс, а также военные документы для российского сектора обороны… Таким образом, АО "Гознак" ответственен за поддержку материально или финансово действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - сказано в документе.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 18:12
Памфилова назвала санкции ЕС ничтожным поводом от ничтожных политиков
 
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