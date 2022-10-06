https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822042306.html

"Гознак" попал под санкции Евросоюза

"Гознак" попал под санкции Евросоюза - РИА Новости, 06.10.2022

"Гознак" попал под санкции Евросоюза

Евросоюз ввел санкции против акционерного общества "Гознак" - российского производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок, говорится в сообщении,... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:47

2022-10-06T17:47

2022-10-06T18:21

гознак

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

россия

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против акционерного общества "Гознак" - российского производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок, говорится в сообщении, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС."АО "Гознак" отвечает за печать всех российских паспортов, включая паспорта, раздаваемые в оккупированных регионах Украины, включая Донбасс, а также военные документы для российского сектора обороны… Таким образом, АО "Гознак" ответственен за поддержку материально или финансово действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - сказано в документе.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822048426.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гознак, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, россия, санкции