https://ria.ru/20221006/putin-1821952576.html
Совещание Путина с членами правительства
Совещание Путина с членами правительства - РИА Новости, 06.10.2022
Совещание Путина с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:40
2022-10-06T13:40
2022-10-06T13:40
владимир путин
политика
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на совещании по экономическим вопросам в Москве
LIVE: Путин на совещании по экономическим вопросам в Москве
2022-10-06T13:40
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PT4M23S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, видео
Владимир Путин, Политика, Россия
Совещание Путина с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
2022-10-06T13:40
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PT4M23S
Совещание Путина с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.