https://ria.ru/20221006/putin-1821952576.html

Совещание Путина с членами правительства

Совещание Путина с членами правительства - РИА Новости, 06.10.2022

Совещание Путина с членами правительства

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:40

2022-10-06T13:40

2022-10-06T13:40

владимир путин

политика

россия

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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.

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LIVE: Путин на совещании по экономическим вопросам в Москве

LIVE: Путин на совещании по экономическим вопросам в Москве

2022-10-06T13:40

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