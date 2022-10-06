https://ria.ru/20221006/pomosch-1821899955.html
Учебные заведения Татарстана собирают помощь мобилизованным
Учебные заведения Татарстана собирают помощь мобилизованным - РИА Новости, 06.10.2022
Учебные заведения Татарстана собирают помощь мобилизованным
Республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" возобновляет работу в Татарстане, штабы движения в учебных заведениях будут собирать гуманитарную помощь... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:49
2022-10-06T10:49
2022-10-06T10:49
республика татарстан
украина
частичная мобилизация в россии
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" возобновляет работу в Татарстане, штабы движения в учебных заведениях будут собирать гуманитарную помощь для мобилизованных военнослужащих и их семей, сообщает министерство по делам молодежи республики."В Татарстане возобновляется работа движения "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!" в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. В рамках движения единые штабы будут осуществлять сбор гуманитарной помощи по заявленному списку необходимых товаров для военнослужащих и их семей", - говорится в сообщении.Штабы запускаются в муниципальных образованиях и учебных заведениях республики. Гуманитарную помощь может принести каждый желающий.По информации Минмолодежи, в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма такой штаб действует с марта. За время его работы университет дважды отправлял машины с гуманитарной помощью вынужденным переселенцам с юго-востока Украины, еще одну машину – с помощью военнослужащим.В министерстве также напомнили, что в учебных заведениях открылись и ситуационные центры, где студенты могут получить ответы на все интересующие вопросы по частичной мобилизации. Активно работают и центры психологической службы.Республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" было создано весной 2020 года для оказания всесторонней поддержки жителям республики, оказавшимся в сложной ситуации (первоначально - в результате пандемии коронавирусной инфекции). Движение объединяет руководителей крупных предприятий, владельцев бизнеса, общественников, волонтеров, благотворителей и всех неравнодушных граждан. В частности, участники движения поддерживали жителей Татарстана продуктами. Также оказывается волонтерская, финансовая, информационная, психологическая, образовательная помощь.
https://ria.ru/20221005/pomosch-1821764488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, частичная мобилизация в россии, республика татарстан (татарстан), общество
Республика Татарстан, Украина, Частичная мобилизация в России, Республика Татарстан (Татарстан), Общество
Учебные заведения Татарстана собирают помощь мобилизованным
Учебные заведения Татарстана собирают гуманитарную помощь мобилизованным и их семьям
КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" возобновляет работу в Татарстане, штабы движения в учебных заведениях будут собирать гуманитарную помощь для мобилизованных военнослужащих и их семей, сообщает министерство по делам молодежи республики.
"В Татарстане возобновляется работа движения "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!" в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. В рамках движения единые штабы будут осуществлять сбор гуманитарной помощи по заявленному списку необходимых товаров для военнослужащих и их семей", - говорится в сообщении.
Штабы запускаются в муниципальных образованиях и учебных заведениях республики. Гуманитарную помощь может принести каждый желающий.
По информации Минмолодежи, в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма такой штаб действует с марта. За время его работы университет дважды отправлял машины с гуманитарной помощью вынужденным переселенцам с юго-востока Украины
, еще одну машину – с помощью военнослужащим.
В министерстве также напомнили, что в учебных заведениях открылись и ситуационные центры, где студенты могут получить ответы на все интересующие вопросы по частичной мобилизации. Активно работают и центры психологической службы.
Республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" было создано весной 2020 года для оказания всесторонней поддержки жителям республики, оказавшимся в сложной ситуации (первоначально - в результате пандемии коронавирусной инфекции). Движение объединяет руководителей крупных предприятий, владельцев бизнеса, общественников, волонтеров, благотворителей и всех неравнодушных граждан. В частности, участники движения поддерживали жителей Татарстана продуктами. Также оказывается волонтерская, финансовая, информационная, психологическая, образовательная помощь.