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Учебные заведения Татарстана собирают помощь мобилизованным - РИА Новости, 06.10.2022
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Учебные заведения Татарстана собирают помощь мобилизованным
Учебные заведения Татарстана собирают помощь мобилизованным - РИА Новости, 06.10.2022
Учебные заведения Татарстана собирают помощь мобилизованным
Республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" возобновляет работу в Татарстане, штабы движения в учебных заведениях будут собирать гуманитарную помощь... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:49
2022-10-06T10:49
республика татарстан
украина
частичная мобилизация в россии
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" возобновляет работу в Татарстане, штабы движения в учебных заведениях будут собирать гуманитарную помощь для мобилизованных военнослужащих и их семей, сообщает министерство по делам молодежи республики."В Татарстане возобновляется работа движения "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!" в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. В рамках движения единые штабы будут осуществлять сбор гуманитарной помощи по заявленному списку необходимых товаров для военнослужащих и их семей", - говорится в сообщении.Штабы запускаются в муниципальных образованиях и учебных заведениях республики. Гуманитарную помощь может принести каждый желающий.По информации Минмолодежи, в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма такой штаб действует с марта. За время его работы университет дважды отправлял машины с гуманитарной помощью вынужденным переселенцам с юго-востока Украины, еще одну машину – с помощью военнослужащим.В министерстве также напомнили, что в учебных заведениях открылись и ситуационные центры, где студенты могут получить ответы на все интересующие вопросы по частичной мобилизации. Активно работают и центры психологической службы.Республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" было создано весной 2020 года для оказания всесторонней поддержки жителям республики, оказавшимся в сложной ситуации (первоначально - в результате пандемии коронавирусной инфекции). Движение объединяет руководителей крупных предприятий, владельцев бизнеса, общественников, волонтеров, благотворителей и всех неравнодушных граждан. В частности, участники движения поддерживали жителей Татарстана продуктами. Также оказывается волонтерская, финансовая, информационная, психологическая, образовательная помощь.
https://ria.ru/20221005/pomosch-1821764488.html
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украина, частичная мобилизация в россии, республика татарстан (татарстан), общество
Республика Татарстан, Украина, Частичная мобилизация в России, Республика Татарстан (Татарстан), Общество
10:49 06.10.2022
 
Учебные заведения Татарстана собирают помощь мобилизованным

Учебные заведения Татарстана собирают гуманитарную помощь мобилизованным и их семьям

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Ростовской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" возобновляет работу в Татарстане, штабы движения в учебных заведениях будут собирать гуманитарную помощь для мобилизованных военнослужащих и их семей, сообщает министерство по делам молодежи республики.
"В Татарстане возобновляется работа движения "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!" в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. В рамках движения единые штабы будут осуществлять сбор гуманитарной помощи по заявленному списку необходимых товаров для военнослужащих и их семей", - говорится в сообщении.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 17:03Новости Подмосковья
В Подмосковье окажут помощь семьям мобилизованных
Штабы запускаются в муниципальных образованиях и учебных заведениях республики. Гуманитарную помощь может принести каждый желающий.
По информации Минмолодежи, в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма такой штаб действует с марта. За время его работы университет дважды отправлял машины с гуманитарной помощью вынужденным переселенцам с юго-востока Украины, еще одну машину – с помощью военнослужащим.
В министерстве также напомнили, что в учебных заведениях открылись и ситуационные центры, где студенты могут получить ответы на все интересующие вопросы по частичной мобилизации. Активно работают и центры психологической службы.
Республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" было создано весной 2020 года для оказания всесторонней поддержки жителям республики, оказавшимся в сложной ситуации (первоначально - в результате пандемии коронавирусной инфекции). Движение объединяет руководителей крупных предприятий, владельцев бизнеса, общественников, волонтеров, благотворителей и всех неравнодушных граждан. В частности, участники движения поддерживали жителей Татарстана продуктами. Также оказывается волонтерская, финансовая, информационная, психологическая, образовательная помощь.
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 21:24Костромская область
В Костромской области разработали план помощи семьям мобилизованных
 
Республика ТатарстанУкраинаЧастичная мобилизация в РоссииРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
 
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