Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/pogibshie-1821880471.html
В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации
В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации - РИА Новости, 06.10.2022
В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации
Более 100 мирных жителей погибли и 314 получили ранения на территории Луганский Народной Республики с начала специальной военной операции (СВО) на Украине,... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:32
2022-10-06T09:32
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798099827_0:254:3077:1984_1920x0_80_0_0_a54af404c4f596d057f20068d52aabf1.jpg
ЛУГАНСК, 6 окт – РИА Новости. Более 100 мирных жителей погибли и 314 получили ранения на территории Луганский Народной Республики с начала специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период (с начала СВО - ред.) стали 415 мирных жителей, из которых 101 человек погиб и 314 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и 27 получили ранения" - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что ведомство за этот период зафиксировало 1199 обстрелов территории республики со стороны украинских войск с применением тяжелого вооружения. Всего противником по населенным пунктам ЛНР применено более 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 37 ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 348 ракет из американской РСЗО HIMARS, уточнили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798099827_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_37ee486f55bfa0267860c2ee35bf4185.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
09:32 06.10.2022
 
В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации

В ЛНР сообщили, что с начала спецоперации погиб 101 мирный житель республики

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате боевых действий в Камышеваха
Жилой дом, поврежденный в результате боевых действий в Камышеваха - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Жилой дом, поврежденный в результате боевых действий в Камышеваха. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 окт – РИА Новости. Более 100 мирных жителей погибли и 314 получили ранения на территории Луганский Народной Республики с начала специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период (с начала СВО - ред.) стали 415 мирных жителей, из которых 101 человек погиб и 314 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и 27 получили ранения" - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что ведомство за этот период зафиксировало 1199 обстрелов территории республики со стороны украинских войск с применением тяжелого вооружения. Всего противником по населенным пунктам ЛНР применено более 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 37 ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 348 ракет из американской РСЗО HIMARS, уточнили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Боец народной милиции Донецкой народной республики в селе Рыбинское - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Будем держаться". Что происходит на фронте после Красного Лимана
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала