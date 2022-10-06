https://ria.ru/20221006/pogibshie-1821880471.html

В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации

В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации - РИА Новости, 06.10.2022

В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации

Более 100 мирных жителей погибли и 314 получили ранения на территории Луганский Народной Республики с начала специальной военной операции (СВО) на Украине,... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:32

2022-10-06T09:32

2022-10-06T09:32

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 6 окт – РИА Новости. Более 100 мирных жителей погибли и 314 получили ранения на территории Луганский Народной Республики с начала специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период (с начала СВО - ред.) стали 415 мирных жителей, из которых 101 человек погиб и 314 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и 27 получили ранения" - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что ведомство за этот период зафиксировало 1199 обстрелов территории республики со стороны украинских войск с применением тяжелого вооружения. Всего противником по населенным пунктам ЛНР применено более 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 37 ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 348 ракет из американской РСЗО HIMARS, уточнили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина